Đình Bắc vào TP.HCM dự WeChoice Awards: Visual cực bén, 100 lớp filter cũng không bằng một ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính

Tối ngày 6/2, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có mặt tại TP.HCM để tham dự Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025.

WeChoice Awards năm với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC (TP.HCM) vào ngày 7/2/2026.

Vừa bước xuống sân bay, tiền đạo sinh năm 2004 đã khoe visual sáng bừng, cực điển trai dù không cần diện trang phục cầu thủ. Đình Bắc chọn trang phục đen, kết hợp cùng mũ và giày thể thao năng động. Điều khiến đốn tim dân tình chính là nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện của tiền đạo U23 Việt Nam.

Đình Bắc có mặt tại TP.HCM tham dự Gala WeChoice Awards 2025 (Video: Di Anh)

Đình Bắc bảnh bao vào TP.HCM tham dự WeChoice Awards 2025

Phong cách cực năng động của tuyển thủ U23 Việt Nam

Đình Bắc vui vẻ khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tiền đạo quê Nghệ An mặc đồ cực đơn giản

Đình Bắc cười tươi rói khi bước xuống xe

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc, khi anh lột xác từ một tài năng trẻ đầy tranh cãi thành trụ cột quan trọng của bóng đá Việt Nam. Về danh hiệu tập thể, anh góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á và cùng CLB Công an Hà Nội đoạt Cú đúp Cúp Quốc gia & Siêu cúp. Đáng chú ý là màn trình diễn xuất sắc của Đình Bắc tại giải U23 châu Á 2026.

Về phương diện cá nhân, Đình Bắc khẳng định vị thế với giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm và đặc biệt là danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025. Ở U23 châu Á, Đình Bắc còn ghi dấu ấn một mình "càn quét" 6 danh hiệu cá nhân, điều mà chưa ai ở Việt Nam làm được. Với sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý và phong độ ổn định, anh trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công của đội tuyển quốc gia, khép lại một năm đại thành công trên cả phương diện chuyên môn lẫn hình ảnh.

Những sự nỗ lực đó đã được ghi nhận và tôn vinh ở hạng mục đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.



