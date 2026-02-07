Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh bị móc túi

Ngày 6/2, trên trang cá nhân, Quỳnh Anh đã đăng tải hình ảnh check-in tại khu phố Ginza (Tokyo) kèm dòng trạng thái: "Nụ cười tươi trước khi bị móc túi ở Ginza". Ban đầu, nhiều bạn bè và người theo dõi cho rằng nàng WAG chỉ đang nói đùa về việc mua sắm quá tay dẫn đến "cháy túi". Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã lên tiếng xác nhận mình thực sự gặp kẻ gian và bị lấy mất thẻ ngân hàng, không phải do chi tiêu cá nhân.

Sự cố xảy ra vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho bà xã nam cầu thủ. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Anh gặp rắc rối với tài sản khi ra nước ngoài. Vào tháng 10/2025, trong một chuyến công tác tại Hàn Quốc, cô cũng từng bị thất lạc vali chứa toàn bộ tài sản giá trị nhất và bày tỏ sự suy sụp khi mất đi những món đồ tích góp sau thời gian dài làm việc.

Quỳnh Anh thông báo mất đồ (Ảnh: CMH)

Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1996) được biết đến là một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất Việt Nam. Quỳnh Anh và Duy Mạnh cưới năm 2020 và đã có 2 bé một trai, một gái kháu khỉnh. Không chỉ có gia thế ấn tượng, cô còn sở hữu sự nghiệp kinh doanh riêng thành công. Hiện tại, bài đăng của cô đang nhận được rất nhiều lượt tương tác và lời hỏi thăm, động viên từ cộng đồng mạng.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh đang có cuộc sống hạnh phúc bên 2 con nhỏ (Ảnh: FBNV)



