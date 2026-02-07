Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương hoá nàng thơ, diện áo dài xinh đẹp dịu dàng đón Tết

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, "nàng thơ" của làng bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Thị Phương đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi trút bỏ bộ quần áo đấu quần đùi số áo quen thuộc để khoác lên mình tà áo dài truyền thống duyên dáng.

Cô gái sinh năm 1999 từ lâu đã được mệnh danh là một trong những hoa khôi xinh đẹp nhất của CLB Binh chủng Thông tin và đội tuyển quốc gia. Với chiều cao 1,76 m cùng gương mặt khả ái, Nguyễn Thị Phương không chỉ gây ấn tượng bởi những cú đập đầy uy lực mà còn bởi phong thái nhẹ nhàng, nữ tính ngoài đời thực.

Nguyễn Thị Phương xinh đẹp diện áo dài

Khác xa với hình ảnh một chủ công mạnh mẽ trên sân đấu, "nàng thơ" của CLB Binh chủng Thông tin gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt thanh tú, mang đậm nét nữ tính và dịu dàng. Đôi mắt sáng, sống mũi cao hài hòa cùng làn da trắng mịn giúp cô luôn rạng rỡ trong mọi khung hình, xứng danh là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu hoa khôi bóng chuyền. Đặc biệt, mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đằm thắm, kết hợp cùng thần thái tự tin nhưng không kém phần trong trẻo, tạo nên một sức hút riêng biệt.

Ảnh: FBNV



