Cô gái bóng chuyền hẹn hò "siêu kình ngư" Huy Hoàng gây xôn xao cõi mạng là ai?

Không còn là những lời đồn đoán, người hâm mộ thể thao Việt Nam vừa có dịp "dậy sóng" khi nữ tuyển thủ bóng chuyền Đoàn Thị Lâm Oanh chính thức hé lộ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai - "kình ngư số 1" hiện tại Nguyễn Huy Hoàng.

Nghi vấn về mối quan hệ của cặp đôi "vàng" này đã râm ran từ kỳ SEA Games 33 vừa qua tại Thái Lan. Dù bận rộn với lịch thi đấu dày đặc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ, Lâm Oanh vẫn thường xuyên được bắt gặp có mặt tại cung thể thao dưới nước để cổ vũ cho Huy Hoàng. Đáp lại tình cảm đó, chàng "rái cá" Quảng Bình (cũ) nay là Quảng Trị cũng có những tương tác đầy ẩn ý trên mạng xã hội, khiến fan không khỏi tò mò về mối quan hệ "trên mức tình thân" của cả hai.

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Lâm Oanh đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch lãng mạn tại Côn Đảo. Trong những khung hình đầy nắng và gió, nữ chuyền hai của CLB Binh chủng Thông tin không ngần ngại nắm tay và tựa vai thân thiết bên Huy Hoàng.

Lâm Oanh hẹn hò Huy Hoàng (Ảnh: TTNV)

Đoàn Thị Lâm Oanh sinh năm 1998 là đội trưởng CLB Binh chủng Thông tin, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77 và được mệnh danh là một trong những chuyền hai xuất sắc nhất Việt Nam với tư duy chiến thuật sắc bén. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sinhnăm 2000, kém cô 2 tuổi nhưng đã sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ. Chàng "rái cá sông Gianh" cao 1m78, là kình ngư số 1 Việt Nam hiện nay với hàng loạt HCV SEA Games và huy chương tại đấu trường ASIAD. Đáng chú ý, cả hai cùng quê Quảng Trị và cùng hoạt động trong môi trường thể thao chuyên nghiệp giúp cặp đôi dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu và thấu hiểu.

Lâm Oanh là chuyền hai xuất sắc của bóng chuyền Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Nữ VĐV sinh năm 1998 đã hẹn hò chàng kình ngư được 1 thời gian (Ảnh: FBNV)