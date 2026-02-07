Gấp đôi visual: Đại uý Đào Văn Bình xin chụp ảnh cùng Đình Bắc, hotboy U23 Việt Nam cực hút fan tại WeChoice Awards 2025

Đình Bắc gây sốt với visual điển trai, cực hút fan tại WeChoice Awards 2025 (Video: PH)

Tại WeChoice Awards 2025, một trong những khoảnh khắc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội chính là màn "đụng độ visual" giữa tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc và Đại uý Đào Văn Bình. Chỉ một khung hình chụp chung, nhưng đủ khiến dân mạng phải thốt lên: visual hôm nay đúng là "nhân đôi độ sáng".

Xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, Đại uý Đào Văn Bình ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài điển trai, phong thái đĩnh đạc và nụ cười thân thiện. Trong khi đó, Đình Bắc vẫn giữ phong độ "hotboy sân cỏ" quen thuộc với vest tối giản, gương mặt sáng và thần thái ngày càng chín chắn sau một năm thi đấu ấn tượng.

Đặc biệt, chính Đại uý Đào Văn Bình là người chủ động xin chụp ảnh cùng Đình Bắc - ngôi sao ĐT U23 Việt Nam. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau, cùng giơ ngón tay cái đầy tự tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả xung quanh và ống kính truyền thông. Đình Bắc còn không quên cúi chào khi kết thúc việc chụp hình. Không cần tạo dáng cầu kỳ, sự kết hợp giữa một quân nhân và một tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn mang lại cảm giác vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng.

Không chỉ gây sốt bởi màn chụp ảnh chung, Đình Bắc còn tiếp tục chứng minh sức hút "không phải dạng vừa" tại WeChoice Awards 2025. Suốt thời gian diễn ra sự kiện, anh liên tục được fan xin chụp hình, bắt chuyện và cổ vũ. Dù khá ngại ngùng, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn luôn giữ thái độ thân thiện, nở nụ cười hiền và sẵn sàng dừng lại giao lưu.

Nhiều netizen nhận xét, hình ảnh Đình Bắc tại WeChoice năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, không chỉ trong chuyên môn mà còn ở phong thái ngoài đời. Đứng cạnh Đại uý Đào Văn Bình - người đại diện cho hình ảnh kỷ luật và bản lĩnh - Đình Bắc vẫn không hề lép vế, thậm chí còn tạo nên một khung hình "nam thần kép" khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ.

WeChoice Awards 2025 khép lại, nhưng những khoảnh khắc như thế này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến dài lâu - nơi visual, năng lượng tích cực và tinh thần truyền cảm hứng cùng hội tụ trong một khung hình đáng nhớ.