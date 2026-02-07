Khung cảnh khó tin tại nhà cầu thủ đáng thương nhất U23 Việt Nam

Fan nhí ùn ùn kéo đến chật nhà Hiểu Minh (Video: btvhoangcuong09)

Đang trong quãng thời gian hồi phục chấn thương nặng, Nguyễn Hiểu Minh - tuyển thủ U23 Việt Nam - bất ngờ trở thành "nhân vật chính" của một khung cảnh khó tin, vừa đáng yêu vừa đáng thương ngay tại chính nhà riêng của mình.

Không phải sân vận động, cũng chẳng phải buổi giao lưu chính thức, trong căn nhà của Hiểu Minh ở quê là cảnh fan nhí kéo đến ùn ùn. Các em nhỏ xếp hàng trật tự, tay cầm sổ, áo đấu, điện thoại… chỉ chờ đến lượt được chụp ảnh và xin chữ ký thần tượng. Điều khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa: Hiểu Minh lúc này vẫn đang chấn thương, chân bó bột, đang phải ngồi yên trên ghế, có người túc trực massage để giảm đau và hỗ trợ hồi phục.

Fan nhí xếp hàng xin chữ kí Hiểu Minh đang chấn thương (Ảnh: btvhoangcuong09)

Dù Hiểu Minh chấn thương, vừa về nước đã phải lên bàn phẫu thuật ngay, các fan nhí vẫn dành cho anh sự yêu mến và kiên nhẫn chờ đợi. Fan nhí chờ anh trở về quê nhà rồi đến hỏi thăm, bày tỏ tình cảm. Hiểu Minh cũng không từ chối ai. Ngồi một chỗ, chân không thể cử động mạnh, anh vẫn cố gắng nở nụ cười, ký tặng từng chữ ký, chụp ảnh cùng từng em nhỏ. Hình ảnh đó khiến nhiều người vừa bật cười vì quá "trớ trêu", vừa thấy thương cho chàng cầu thủ trẻ.

Fan nhí xếp hàng chật nhà Hiểu Minh để bày tỏ tình cảm với tuyển thủ U23 Việt Nam (Ảnh: btvhoangcuong09)

Trước đó, Hiểu Minh gặp chấn thương ở trận bán kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ngày 20/1. Anh từng chia sẻ đây là chấn thương ám ảnh nhất trong sự nghiệp của anh. Khoảnh khắc dính chấn thương trên sân được chính Hiểu Minh thừa nhận là "rất đau", đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau ca phẫu thuật dây chằng, hành trình hồi phục của anh vẫn còn dài và đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối.

Có lẽ vì thế, danh xưng "cầu thủ đáng thương nhất U23 Việt Nam" gắn với Hiểu Minh sau hành trình ấn tượng tại U23 châu Á 20206. Dù vậy, tình yêu của người hâm mộ dành cho chàng cầu thủ trẻ lại càng nồng nhiệt hơn. Một khung cảnh hiếm thấy tại nhà Hiểu Minh, vừa dở khóc dở cười, vừa cho thấy tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho Hiểu Minh trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.