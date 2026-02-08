HLV Mai Đức Chung, cầu thủ Đình Bắc trở thành Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc được xướng tên trong danh sách 10 Nhân vật truyền cảm hứng. Sự xuất hiện của hai cái tên đại diện cho hai thế hệ bóng đá đã tạo nên một khoảnh khắc xúc động, minh chứng cho sự tiếp nối không ngừng nghỉ của tinh thần Việt Nam.

Đình Bắc nhận cúp Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng

Ông Mai Đức Minh - con trai HLV Mai Đức Chung nhận giải thay cho bố

HLV Mai Đức Chung đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối để lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn. Đặc biệt hơn, ông còn được Hội đồng thẩm định vinh danh là một trong năm Đại sứ truyền cảm hứng của năm.

Ở tuổi 75, mái tóc bạc trắng của "bố Chung" tại WeChoice là hình ảnh biểu tượng cho sự bền bỉ. Suốt nhiều thập kỷ, ông đã lặng lẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam đi từ những sân bóng bùn lầy đến đấu trường World Cup kiêu hãnh. Giải thưởng này không chỉ vinh danh những danh hiệu, mà còn tôn vinh triết lý sống tử tế, sự bao dung và đức hy sinh thầm lặng của một người thầy luôn nhận phần thua thiệt về mình để học trò được tỏa sáng. Tuy nhiên, do đang cùng tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2026 nên con trai của HLV Mai Đức Chung đã đi nhận giải thay cho vị HLV này.

Nguyễn Đình Bắc: Bản lĩnh của thế hệ bứt phá

Đứng cạnh người thầy gạo cội là Nguyễn Đình Bắc – đại diện tiêu biểu cho sức trẻ và sự tự tin của Gen Z. Trở thành Nhân vật truyền cảm hứng ở tuổi 21, Đình Bắc đã truyền cảm hứng rất lớn đến thế hệ trẻ.

Năm 2025 ghi dấu một chặng đường rực rỡ của tiền đạo sinh năm 2004 khi anh liên tục tỏa sáng tại các giải đấu lớn, từ chức vô địch U23 Đông Nam Á đến tấm HCV SEA Games 33. Câu chuyện của Đình Bắc truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí vượt khó: từ một cậu bé từng bị coi là không đủ thể lực để theo chuyên nghiệp, Bắc đã bứt tốc để trở thành trụ cột của đội tuyển, luôn chơi bóng với tinh thần rực lửa và không ngại đối đầu với bất kỳ đối thủ lớn nào.