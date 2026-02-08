Đình Bắc tái hiện màn ăn mừng lịch sử tại WeChoice Awards, nói điều ý nghĩa khi lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng

Đình Bắc chia sẻ khi lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025 (Video: PH)

Tối 7/2, Gala trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM với sự góp mặt của hàng loạt gương mặt nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Giữa không khí trang trọng và giàu cảm xúc của đêm vinh danh, sự xuất hiện của tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Bước lên sân khấu WeChoice Awards 2025, Đình Bắc khiến khán phòng bùng nổ khi tái hiện lại màn ăn mừng đã làm nên dấu ấn lịch sử ở VCK U23 châu Á 2026 vừa qua, dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của chàng cầu thủ. Diện vest lịch lãm, Đình Bắc khoe visual sáng bừng, điển trai. Anh đưa tay đếm 1,2,3 rồi chào theo kiểu nhà binh, động tác cực kì đơn giản, gọn gàng chuẩn mực mà vẫn khí chất. Không phô trương, không màu mè, nhưng khoảnh khắc ấy lại trở nên đặc biệt - vừa trang nghiêm, vừa xúc động.

Hình ảnh Đình Bắc ăn mừng không chỉ gợi lại những cảm xúc thăng hoa trên sân cỏ, mà còn như một lời khẳng định cho hành trình nỗ lực bền bỉ của chàng cầu thủ trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao.

Đình Bắc tái hiện màn ăn mừng cảm xúc của mình tại WeChoice Awards 2025 (Ảnh: PH)

Việc lọt Top 10 hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những gì Đình Bắc đã thể hiện suốt thời gian qua - từ tinh thần thi đấu máu lửa, bản lĩnh không lùi bước trước thử thách, cho đến khát khao vươn mình cùng bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ trên sân khấu, Đình Bắc không giấu được sự xúc động. Anh cho biết: "Màn ăn mừng này em sẽ còn tái hiện nhiều lần ở chặng đường sự nghiệp của em. Em muốn chia sẻ với tất cả các bạn nhỏ có đam mê theo đuổi con đường sự nghiệp bóng đá, hãy luôn tin tưởng vào bản thân, khát khao và luôn nỗ lực. Luôn phải cố gắng trong cả buổi tập và lúc thi đấu thì mới đạt được thành công ở những đấu trường lớn như châu Á hay bước ra kỷ nguyên vươn mình của đất nước".

Đình Bắc lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025

Đình Bắc chia sẻ đầy cảm hứng

Lời chia sẻ chân thành, mộc mạc nhưng đầy quyết tâm của Đình Bắc đã nhận được những tràng pháo tay dài không dứt từ khán giả. Với nhiều người, anh không chỉ là một cầu thủ tài năng của U23 Việt Nam, mà còn là hình ảnh đại diện cho thế hệ trẻ dám mơ ước, dám theo đuổi đam mê và không ngừng tiến về phía trước.

WeChoice Awards 2025 khép lại, nhưng khoảnh khắc Đình Bắc tái hiện màn ăn mừng lịch sử trên sân khấu chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một dấu ấn đẹp - nơi cảm xúc, khát vọng và tinh thần truyền cảm hứng cùng hòa chung một nhịp.