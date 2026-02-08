HLV Mai Đức Chung trở thành Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards, không nhắc tới bản thân, chỉ mong một điều cho ĐT nữ

Tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tối 7/2 tại TP.HCM, HLV Mai Đức Chung được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng bởi những đóng góp bền bỉ cho bóng đá nữ Việt Nam.

Đang trong quá trình tập huấn cùng ĐT nữ tại Trung Quốc, HLV Mai Đức Chung không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải mà đại diện gia đình ông đã có mặt để nhận kỉ niệm chương đầy ý nghĩa này. Trở thành Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025, HLV Mai Đức Chung gửi lời nhắn từ phương xa, tiếp tục cho thấy tinh thần "quên mình vì tập thể" khi chia sẻ đầy xúc động.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo động lực và dành nhiều niềm tin cho đội tuyển nữ trong chặng đường sắp tới", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung đại vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Không mong vinh quang cho riêng mình, điều ước lớn nhất của HLV Mai Đức Chung vẫn luôn dành trọn cho Đội tuyển nữ Việt Nam - những cô gái mang trên vai niềm tự hào và khát vọng của bóng đá nước nhà. Và có lẽ, chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã khiến ông trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, không chỉ tại WeChoice Awards 2025, mà trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

HLV Mai Đức Chung nhắn gửi từ xa khi được vinh danh là Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Con trai HLV Mai Đức Chinh có mặt trên sân khấu WeChoice Awards 2025 để nhận vinh danh thay bố

Gần 30 năm bền bỉ gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung không chỉ là một nhà cầm quân, mà còn là người cha thầm lặng của biết bao thế hệ cầu thủ. Từ những ngày tập luyện trên sân bùn lầy, thiếu thốn đủ bề, cho đến khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay tại đấu trường World Cup, hành trình ấy luôn in dấu bóng dáng lặng lẽ nhưng kiên cường của ông.

Ở tuổi 75, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, HLV Mai Đức Chung vẫn đều đặn đứng bên đường biên, dõi theo từng bước chạy của các học trò như một điểm tựa tinh thần vững chãi. Ông không nói nhiều về bản thân, cũng hiếm khi nhận công lao về mình, bởi với ông, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy các "con" tự tin, bản lĩnh và trưởng thành.

Câu nói quen thuộc: "Thắng thì các con nhận, thua thì bác chịu" đã trở thành kim chỉ nam trong suốt sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung. Ông sẵn sàng gánh mọi áp lực, che chắn cho các học trò phía sau, để họ được thi đấu với tinh thần thoải mái và niềm tin trọn vẹn vào chính mình.

Những gì HLV Mai Đức Chung để lại cho bóng đá nữ Việt Nam không chỉ là các tấm Huy chương Vàng hay những cột mốc lịch sử, mà còn là sự tử tế, lòng bao dung và bản lĩnh kiên cường – những giá trị làm nên một di sản bền vững, vượt ra ngoài khuôn khổ của thành tích.

Con trai và cháu nội của HLV Mai Đức Chung đại diện gia đình tham dự Gala WeChoice Awards 2025



