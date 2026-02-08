Đình Bắc chạy tới ôm Hoà Minzy, tình cảm dạt dào ở WeChoice Awards 2025

Đình Bắc chạy tới chung vui cùng Hoà Minzy tại WeChoice Awards 2025 (Video: PH)

Gala WeChoice Awards 2025 tối 7/2 không chỉ bùng nổ bởi những màn vinh danh đầy cảm xúc, mà còn khiến khán giả "rần rần" với loạt khoảnh khắc hậu trường cực dễ thương. Trong đó, hình ảnh Đình Bắc chạy thẳng từ sân khấu xuống khán phòng để ôm Hoà Minzy đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong phần biểu diễn ca khúc "Thắng đời 1-0", khi không khí trong khán phòng đang lên cao trào, các nghệ sĩ chạy rời sân khấu xuống giao lưu với khán giả, Đình Bắc gây bất ngờ khi chạy thẳng về phía Hoà Minzy - nữ ca sĩ nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết trong giới thể thao.

Đình Bắc chạy tới ôm Hoà Minzy ở WeChoice Awards 2025

Đình Bắc giao lưu cực vui cùng Hoà Minzy

Khoảnh khắc cả hai cùng quẩy theo nhạc, cười rạng rỡ rồi ôm nhau đầy thân thiết khiến nhiều người không khỏi thích thú. Không có sự ngại ngùng hay khoảng cách, tất cả diễn ra rất tự nhiên, đúng tinh thần "thắng đời 1-0" - vui vẻ, tích cực và tràn đầy năng lượng.

Trong đoạn clip được lan truyền, Hoà Minzy liên tục cười tươi, cổ vũ nhiệt tình, còn Đình Bắc thì không giấu được sự phấn khích. Sự tương tác gần gũi giữa một cầu thủ trẻ đang được yêu mến và nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi: "Sao mà dễ thương quá", "Xem mà thấy năng lượng tích cực lan ra luôn", "Sao tình cảm thế", "Thân nhau thế sao"...

Khoảnh khắc này một lần nữa cho thấy tinh thần rất riêng của WeChoice Awards - nơi các ranh giới giữa sân khấu và khán phòng, giữa nghệ sĩ và khách mời gần như bị xoá nhoà. Chỉ còn lại niềm vui, sự kết nối và những cảm xúc chân thật nhất.

Không hẹn trước, cái ôm của Đình Bắc và Hoà Minzy đơn giản là một khoảnh khắc đẹp - đủ để khiến khán giả mỉm cười và nhớ mãi về một đêm gala tràn đầy năng lượng tích cực.

Đình Bắc xuất hiện trong màn trình diễn Thắng đời 1-0



