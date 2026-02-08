Đình Bắc làm gì mà khiến dân mạng rần rần dưới bài đăng của NSND Tự Long sau WeChoice Awards 2025?

Sự kiện Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tối ngày 7/2 tại TP.HCM không chỉ là nơi vinh danh những giá trị nhân văn mà còn là dịp hội ngộ bất ngờ giữa những ngôi sao hàng đầu từ nhiều lĩnh vực. Sau sự kiện khoảnh khắc NSND Tự Long chụp ảnh cùng tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

NSND Tự Long và Đình Bắc trong hậu trường WeChoice Awards (Ảnh: TX)

Trên trang cá nhân, NSND Tự Long đã chia sẻ bức ảnh selfie cùng tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc tại đêm Gala WeChoice Awards 2025. Trong khi NSND Tự Long gây ấn tượng mạnh với bộ áo dài nhung đỏ thêu rồng phượng tỉ mỉ thì Đình Bắc lại xuất hiện đầy lịch lãm, trẻ trung trong bộ vest đen chỉn chu.

Dù cách biệt về tuổi tác và hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng sự kết hợp giữa một nghệ sĩ gạo cội và một tài năng bóng đá đang lên đã tạo nên một khung hình đầy sức hút, nhận về hàng ngàn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

NSND Tự Long và Đình Bắc chụp ảnh trong hậu trường (Video: TX)

Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả chính là phản ứng của cầu thủ sinh năm 2004 ngay dưới bài đăng. Không còn vẻ lạnh lùng hay quyết liệt thường thấy trên sân cỏ, Đình Bắc lập tức hóa thân thành một "fan cứng" chính hiệu khi để lại bình luận đầy lễ phép: "Dạ Chú cho cháu xin kết bạn Facebook với chú ạ".

Đình Bắc xin kết bạn với NSND Tự Long

Lời ngỏ ý chân thành và sự kính trọng dành cho bậc tiền bối của chân sút quê Nghệ An đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. Đúng chuẩn, "trên sân là tiền đạo sắc bén, ngoài đời là cháu ngoan của chú Tự Long".

Sự kiện WeChoice Awards luôn là cầu nối tuyệt vời để những con người có sức ảnh hưởng gặp gỡ và lan tỏa cảm hứng. Hình ảnh NSND Tự Long rạng rỡ bên cạnh Đình Bắc không chỉ là một kỷ niệm đẹp tại sự kiện, mà còn cho thấy sự kết nối mật thiết giữa những người làm nghệ thuật và các vận động viên thể thao trong việc ủng hộ, ngưỡng mộ lẫn nhau.