Nhan sắc đội tuyển nữ Liên Quân Mobile "đốn tim" thảm đỏ WeChoice, vinh dự lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng 2025

Tối qua ngày 7/2, thảm đỏ Gala WeChoice Awards 2025 đã chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt ngôi sao giải trí hàng đầu, nhưng sự xuất hiện của team nữ Liên Quân Mobile vẫn tạo nên một sức hút rất riêng biệt. Tạm rời xa những chiếc áo đấu quen thuộc, nữ tuyển thủ bước lên thảm đỏ trong những bộ áo dài đậm chất truyền thống. Các cô gái còn khoe trọn thần thái rạng rỡ và nhan sắc "không phải dạng vừa" xứng danh những bóng hồng làng game.
Đội hình đội tuyển nữ Liên Quân Mobile
Bùi Nguyễn Hoa Tranh
Đỗ Kỳ Duyên
VIE Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Thanh Duyên
Nguyễn Thị Huyền Trang
Choi Minh Châu
Đặc biệt hơn, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile còn được lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng - giải thưởng danh giá của WeChoice Awards 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của các cô gái trong một môi trường vốn được coi là "sân chơi" của nam giới. Họ đã vượt qua những định kiến về giới tính, những áp lực vô hình của dư luận để khẳng định tài năng và đam mê cháy bỏng với Thể thao điện tử.
Cầm trên tay chiếc cúp vinh danh, Đỗ Kỳ Duyên (Celine) chia sẻ sự xúc động khi đứng trên bục nhận giải thưởng. Câu chuyện của họ không chỉ là chuyện về game, mà là câu chuyện về lòng dũng cảm, dám theo đuổi ước mơ và phá bỏ mọi giới hạn của bản thân. Hình ảnh những cô gái nhỏ bé nhưng mang trong mình nghị lực phi thường đứng trên sân khấu lớn đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ đến giới trẻ để họ có thể viết tiếp câu chuyện Việt Nam, viết tiếp câu chuyện của chính mình.
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Gala Vinh danh và Trao giải đã khép lại trọn vẹn hành trình truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025. Thông tin chi tiết về kết quả các hạng mục giải thưởng, truy cập wechoice.vn.