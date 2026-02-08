Á hậu Cẩm Ly bị phát hiện đăng lại video gọi mình là "bạn gái tin đồn của Đình Bắc", phải lên tiếng giải thích

Tối qua 7/2, Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra tại TP.HCM với sự hội tụ của dàn khách mời đình đám showbiz và thể thao Việt. Và khoảnh khắc các ngôi sao bước đi trên thảm đỏ bất ngờ kéo theo những bàn luận xôn xao xoay quanh mối quan hệ của Á hậu Cẩm Ly và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - ngôi sao U23 Việt Nam.

Theo đó, sau khi Cẩm Ly xuất hiện tại sự kiện, loạt trang video trên mạng xã hội nhanh chóng đăng tải các clip ghi lại khoảnh khắc của cô, kèm theo dòng chú thích gọi mỹ nhân sinh năm 2003 là "bạn gái tin đồn của Đình Bắc". Điều đáng nói, một trong những video này đã được chính Cẩm Ly đăng lại trên trang cá nhân, khiến cư dân mạng lập tức xôn xao.

Hành động trên nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít netizen cho rằng Á hậu cố tình "thả hint" chuyện tình cảm, thậm chí còn để lại bình luận khá gay gắt như: "Flop nên đăng lại để ké fame", "Biết là video gọi mình là bạn gái tin đồn mà vẫn share" hay "Chiêu PR quá lộ liễu"... Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô hại, Cẩm Ly bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng lan rộng, Á hậu Cẩm Ly đã chính thức lên tiếng giải thích. Cô cho biết việc đăng lại video hoàn toàn không có chủ ý: "Ôi em bấm lộn". Ngay sau khi nhận ra sự việc gây tranh cãi, Cẩm Ly cũng đã gỡ bỏ video đăng lại nhưng làn sóng bàn luận vẫn không hề hạ nhiệt.

Đình Bắc và Cẩm Ly dính tin đồn hẹn hò vì những tương tác trên MXH, đặc biệt là sau thành công của Đình Bắc cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, hiện tại, cả hai đều chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Nhưng chỉ một động thái nhỏ trên mạng xã hội cũng đủ khiến câu chuyện tình cảm của cả hai bị đẩy đi xa, cho thấy mức độ quan tâm mà công chúng dành cho tiền đạo người Nghệ An.

Drama nhanh đến, lời giải thích cũng đã có, nhưng dư âm bàn tán xung quanh Á hậu Cẩm Ly và danh xưng "bạn gái tin đồn của Đình Bắc" vẫn chưa hề dừng lại.

Đình Bắc và Cẩm Ly xuất hiện trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025 nhưng không hề có tương tác cá nhân nào



