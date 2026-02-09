Tiểu mỹ nhân hot rần rần WeChoice Awards bỗng hóa fangirl thẹn thùng bên cạnh Đình Bắc

Gia đình chị Vàng Thị Thông chụp ảnh kỉ niệm cùng Đình Bắc ở WeChoice Awards 2025 (Video: PH)

Xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025, bé thư - con gái của chị Vàng Thị Thông - bỗng hot rần rần như một "tiểu mỹ nhân" chiếm trọn spotlight dù không son phấn cầu kỳ, không váy áo lộng lẫy. Gương mặt trong veo, khí chất nhẹ nhàng cùng visual thanh thuần giúp cô bé nhanh chóng được cộng đồng mạng săn tìm rần rần ngay sau sự kiện.

Đáng yêu hơn cả là khoảnh khắc bé Thư gặp thần tượng - tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - giữa không gian của WeChoice Awards. "Tiểu mỹ nhân" lấy tay che miệng rồi nhảy lên phấn khích khi thấy Đình Bắc, rồi không giấu được sự ngại ngùng khi xin chụp ảnh cùng nam cầu thủ U23 Việt Nam. Khoảnh khắc fan girl đời thực với nụ cười bẽn lẽn, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lộ rõ sự hồi hộp khiến nhiều người không khỏi bật cười vì quá dễ thương.

Bé Thư vui vẻ khi được chụp ảnh cùng Đình Bắc

Khoảnh khắc fangirl cực đáng yêu của bé Thư khi gặp Đình Bắc

Trong khi đó, Đình Bắc vẫn giữ phong thái lịch thiệp quen thuộc, thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng fan. Anh còn đề nghị cả gia đình chị Vàng Thị Thông chụp ảnh cùng mình để lưu lại kỉ niệm gặp gỡ tại WeChoice Awards. Sự đối lập giữa vẻ điềm tĩnh của nam cầu thủ và sự thẹn thùng của cô bé Thư càng khiến khung hình trở nên "đốn tim", đúng chuẩn một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất hậu trường WeChoice năm nay.

Không cần chiêu trò hay phát ngôn gây sốc, chỉ với vài giây xuất hiện và một bức ảnh chụp chung, "tiểu mỹ nhân WeChoice" đã đủ khiến mạng xã hội xôn xao với biểu cảm đậm chất fangirl.

Về phía Đình Bắc, chàng tiền đạo U23 Việt Nam chứng minh sức hút cực lớn khi được mọi người nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ, những ngôi sao nổi tiếng Vpop đến chú bảo vệ,... ai cũng bày tỏ sự phấn khích và vui vẻ khi được gặp gỡ và trò chuyện đôi câu cùng ngôi sao U23 Việt Nam.

Với những cống hiến nổi bật trong màu áo ĐT U22 và U23 Việt Nam cùng hành trình theo đuổi sự nghiệp bóng đá đầy nỗ lực, Đình Bắc được vinh danh là Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Đình Bắc chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình chị Vàng Thị Thông

Đình Bắc bảnh bao tại WeChoice Awards 2025

Chàng càu thủ là "cây hút fan" bậc nhất lễ trao giải



