Trọn vẹn visual "tuyệt đối điện ảnh" của Đình Bắc ở WeChoice Awards, "cầu thủ quốc dân" vừa giỏi vừa đẹp, hút fan bậc nhất!

Đình Bắc khoe visual điển trai tại WeChoice Awards 2025

Xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025 tối 7/2 vừa qua, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc lập tức trở thành tâm điểm chú ý với visual được ví như bước ra từ một thước phim điện ảnh. Không cần phô trương hay tạo dáng cầu kỳ, khoảnh khắc nam cầu thủ sải bước trên thảm đỏ đã đủ khiến fan "bấn loạn" vì đẳng cấp visual top đầu dàn "nam thần bóng đá" thế hệ mới.

Trong bộ suit đen tối giản, phom dáng gọn gàng, Đình Bắc ghi điểm tuyệt đối bởi vẻ ngoài nam tính, thần thái điềm tĩnh, chững chạc nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung rất riêng. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, làn da sáng và ánh nhìn tập trung khiến từng bước chân của anh trên thảm đỏ trông chẳng khác gì một ngôi sao màn ảnh. Dáng đi dứt khoát, tay chỉnh nhẹ ve áo - mọi chi tiết đều vừa vặn, đủ để tạo nên một tổng thể "điện ảnh" đúng nghĩa.

Bắt cận visual "nam thần" Đình Bắc

Chiều cao lý tưởng, dáng đi thẳng tắp, Đình Bắc tựa như ngôi sao điện ảnh trên thảm đỏ

Phong thái điềm tĩnh, visual nam tính, Đình Bắc thu hút rất nhiều sự chú ý ở WeChoice Awards 2025

Không chỉ ở thảm đỏ, khi bước vào khu vực sân khấu WeChoice, Đình Bắc tiếp tục cho thấy sức hút của một "cầu thủ quốc dân" thế hệ mới. Anh liên tục được mọi người vây quanh và xin chụp ảnh cùng, bày tỏ tình cảm. Sự ngưỡng mộ của các khách mời có mặt trong khán phòng hôm ấy dành cho ngôi sao U23 Việt Nam là không thể phủ nhận. Chàng cầu thủ trẻ trở thành gương mặt hút fan bậc nhất Gala WeChoice Awards 2025.

Đặc biệt, dù mới làm quen với ánh đèn sân khấu, giữa không gian đông đúc sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ, Đình Bắc vẫn nổi bật nhờ phong thái tự nhiên, nụ cười nhẹ và cách giao tiếp gần gũi. Mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng thu hút ống kính máy ảnh và ánh nhìn từ người hâm mộ, minh chứng cho độ phủ sóng ngày càng lớn của cái tên Nguyễn Đình Bắc.

Trên thảm đỏ, Đình Bắc gây sốt với visual "nét căng"

Còn trên sân khấu, khi được vinh danh là Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, Đình Bắc tái hiện màn ăn mừng lịch sử ở U23 châu Á, khơi dậy nhiều cảm xúc

Đình Bắc tự tin và bản lĩnh trả lời câu hỏi của MC Khánh Vy

Bộ đôi Đình Bắc - Khánh Vy - tuổi trẻ tài cao, visual cuốn hút và cùng là người con của vùng đất Nghệ An

Đình Bắc không hề lép vế khi đứng cạnh các sao showbiz dù chẳng cần ăn diện và trang điểm cầu kì

Đáng chú ý, visual lần này không phải kiểu hào nhoáng nhất thời, mà là sự kết hợp giữa khí chất thể thao, sự trưởng thành sau những thử thách và bản lĩnh của một cầu thủ đang ở giai đoạn thăng hoa. Chính điều đó khiến Đình Bắc không chỉ được yêu mến trên sân cỏ, mà còn ngày càng "ăn hình" trong những sự kiện lớn - nơi thần thái đôi khi còn quan trọng hơn cả trang phục.

WeChoice Awards 2025 - nơi vinh danh Đình Bắc là một trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, còn giúp Đình Bắc khẳng định hình ảnh: một cầu thủ trẻ tài năng, truyền cảm hứng, và sở hữu visual đủ sức khiến cộng đồng mạng phải đồng loạt gọi tên.

Đình Bắc làm bùng nổi khán phòng khi góp mặt trong tiết mục Thắng đời 1-0

Chàng cầu thủ tái hiện cú sút cực phẩm của mình ở U23 châu Á

Đình Bắc quẩy cực vui cùng dàn nghệ sĩ trong không khí bóng đá đầy cảm xúc

Visual không góc chết của Đình Bắc



