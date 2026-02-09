Trọn vẹn visual "tuyệt đối điện ảnh" của Đình Bắc ở WeChoice Awards, "cầu thủ quốc dân" vừa giỏi vừa đẹp, hút fan bậc nhất!

Đình Bắc khoe visual điển trai tại WeChoice Awards 2025
Xuất hiện tại Gala WeChoice Awards 2025 tối 7/2 vừa qua, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc lập tức trở thành tâm điểm chú ý với visual được ví như bước ra từ một thước phim điện ảnh. Không cần phô trương hay tạo dáng cầu kỳ, khoảnh khắc nam cầu thủ sải bước trên thảm đỏ đã đủ khiến fan "bấn loạn" vì đẳng cấp visual top đầu dàn "nam thần bóng đá" thế hệ mới.
Trong bộ suit đen tối giản, phom dáng gọn gàng, Đình Bắc ghi điểm tuyệt đối bởi vẻ ngoài nam tính, thần thái điềm tĩnh, chững chạc nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung rất riêng. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, làn da sáng và ánh nhìn tập trung khiến từng bước chân của anh trên thảm đỏ trông chẳng khác gì một ngôi sao màn ảnh. Dáng đi dứt khoát, tay chỉnh nhẹ ve áo - mọi chi tiết đều vừa vặn, đủ để tạo nên một tổng thể "điện ảnh" đúng nghĩa.
Không chỉ ở thảm đỏ, khi bước vào khu vực sân khấu WeChoice, Đình Bắc tiếp tục cho thấy sức hút của một "cầu thủ quốc dân" thế hệ mới. Anh liên tục được mọi người vây quanh và xin chụp ảnh cùng, bày tỏ tình cảm. Sự ngưỡng mộ của các khách mời có mặt trong khán phòng hôm ấy dành cho ngôi sao U23 Việt Nam là không thể phủ nhận. Chàng cầu thủ trẻ trở thành gương mặt hút fan bậc nhất Gala WeChoice Awards 2025.
Đặc biệt, dù mới làm quen với ánh đèn sân khấu, giữa không gian đông đúc sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ, Đình Bắc vẫn nổi bật nhờ phong thái tự nhiên, nụ cười nhẹ và cách giao tiếp gần gũi. Mỗi lần xuất hiện đều nhanh chóng thu hút ống kính máy ảnh và ánh nhìn từ người hâm mộ, minh chứng cho độ phủ sóng ngày càng lớn của cái tên Nguyễn Đình Bắc.
Đáng chú ý, visual lần này không phải kiểu hào nhoáng nhất thời, mà là sự kết hợp giữa khí chất thể thao, sự trưởng thành sau những thử thách và bản lĩnh của một cầu thủ đang ở giai đoạn thăng hoa. Chính điều đó khiến Đình Bắc không chỉ được yêu mến trên sân cỏ, mà còn ngày càng "ăn hình" trong những sự kiện lớn - nơi thần thái đôi khi còn quan trọng hơn cả trang phục.
WeChoice Awards 2025 - nơi vinh danh Đình Bắc là một trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, còn giúp Đình Bắc khẳng định hình ảnh: một cầu thủ trẻ tài năng, truyền cảm hứng, và sở hữu visual đủ sức khiến cộng đồng mạng phải đồng loạt gọi tên.
Chàng cầu thủ tái hiện cú sút cực phẩm của mình ở U23 châu Á
Đình Bắc quẩy cực vui cùng dàn nghệ sĩ trong không khí bóng đá đầy cảm xúc
Visual không góc chết của Đình Bắc