MC Khánh Vy hé lộ thú vị về màn "bắn tiếng Nghệ" với Đình Bắc gây sốt tại WeChoice Awards 2025

Dù đã quen với áp lực nghẹt thở trước hàng vạn khán giả trên sân vận động, nhưng khi đứng dưới ánh đèn sân khấu của một lễ trao giải lớn, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc lại không giấu nổi sự bối rối. Trong những chia sẻ mới nhất, MC Khánh Vy đã hé lộ câu chuyện hậu trường đầy thú vị về chàng cầu thủ sinh năm 2004.

Màn đối đáp bằng tiếng Nghệ An của Khánh Vy và Đình Bắc

Khánh Vy kể lại, Đình Bắc đã rất thật thà: "Chị ơi, em đứng trước sân vận động mấy chục nghìn người mà không run, răng (sao) lên sân khấu ni (này) em run rứa hầy (quá vậy)?".

Nhận thấy sự lo lắng của người em đồng hương, Khánh Vy đã ngay lập tức đưa ra một "phương án giải cứu" đầy tâm lý. Cô không chỉ trấn an bằng những lời động viên chuyên nghiệp mà còn đưa ra một lời hứa đặc biệt: "Không lo, lát nựa (lát nữa) chị em ta giao lưu tiếng Nghệ An luôn, chị nói cùng em cho vui".

Khánh Vy và Đình Bắc giao lưu cực chân thành nhưng cũng khiến khán giả hào hứng (Ảnh: Team WeChoice Awards)

Chính lời gợi ý này đã giúp Đình Bắc cởi bỏ được áp lực tâm lý. Khi bước vào phần giao lưu chính thức, màn đối đáp bằng chất giọng xứ Nghệ đặc trưng giữa một nữ MC duyên dáng và một ngôi sao bóng đá trẻ đã khiến cả khán phòng thích thú.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, những đoạn video cắt lại màn tương tác này đã nhanh chóng chiếm sóng các nền tảng mạng xã hội. Netizen dành nhiều lời khen ngợi cho sự lễ phép, khiêm tốn của Đình Bắc và đặc biệt là cách xử lý tình huống cực kỳ thông minh của Khánh Vy.