2,7 triệu lượt xem Đình Bắc khoe visual phát sáng trên thảm đỏ WeChoice Awards: Xem cả chục lần vẫn chưa biết đẹp chỗ nào

Sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025 viral khắp cõi mạng. Không chỉ là một cầu thủ quần đùi áo số lăn xả trên sân cỏ, Đình Bắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi diện bộ vest bảnh bao, khoe vẻ ngoài lịch lãm và gương mặt "phát sáng" dưới ánh đèn sự kiện.

Đình Bắc cực điển trai tại thảm đỏ WeChoice Awards 2025 (Video: RainDinh)

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bước đi trên thảm đỏ của chân sút sinh năm 2004 đã cán mốc 2,7 triệu lượt xem. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, người hâm mộ bình luận cực thú vị:

"Xem cả chục lần vẫn chưa biết đẹp chỗ nào". Thực tế, đây được xem là cách trêu đùa của các fan trước vẻ ngoài có phần lạ lẫm nhưng đầy cuốn hút của nam cầu thủ khi rời xa sân cỏ. Sự tự tin và phong thái đĩnh đạc của anh chính là điểm nhấn giúp "visual" này lan tỏa mạnh mẽ.

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng trên thảm đỏ là một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. WeChoice Awards 2025 vinh danh Đình Bắc không chỉ bởi sức hút truyền thông, mà quan trọng hơn là những đóng góp đột phá của anh cho bóng đá Việt Nam trong suốt năm qua. Đình Bắc đã có một năm 2025 bùng nổ, trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình đội tuyển U23 quốc gia với những bàn thắng quan trọng và lối chơi đầy biến hóa. Với những nỗ lực bền bỉ, anh đã chính thức lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards – giải thưởng tôn vinh những cá nhân có sức lan tỏa tích cực đến cộng đồng.