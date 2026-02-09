Đừng ai kêu khổ vì deadline nữa, nữ sinh này vừa thi đấu Thế vận hội mùa đông vừa phải làm bài tập đây này!

Thay vì những lý do thông thường như ốm đau hay sự cố kỹ thuật, nữ vận động viên Madeline Schizas đã gửi một email xin gia hạn bài tập có một không hai bằng cách đính kèm video cô đang thi đấu tại đấu trường Olympic làm bằng chứng.

Tại Olympic Mùa đông Milano - Cortina 2026, câu chuyện của Madeline Schizas – nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật người Canada đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ bởi tài năng trên băng ghế đá mà còn bởi tình huống "dở khóc dở cười" trong đời sinh viên.

"Lý do nộp bài muộn thuyết phục nhất hành tinh"

Madeline Schizas hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Môi trường & Xã hội tại Đại học McMaster (Canada). Giống như bao sinh viên khác, cô phải đối mặt với áp lực từ những bài luận và hạn chót (deadline) dồn dập. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, "danh sách việc cần làm" của cô tuần này còn bao gồm cả việc đại diện quốc gia tranh tài tại Thế vận hội.

Nữ VĐV xin nộp muộn bài tập vì bận đi thi đấu (Ảnh: CMH)

Vào ngày 7/2, Madeline đã chia sẻ ảnh chụp màn hình email cô gửi cho giảng viên môn Xã hội học (Sociology 2FF3). Trong thư, cô thành thật thú nhận mình đã bỏ lỡ hạn nộp bài phản hồi của tuần vì nhầm lẫn lịch trình.

"Chào thầy/cô. Em muốn xin gia hạn ngắn cho bài phản hồi của tuần này. Hôm qua em thi đấu tại Thế vận hội Olympic và đã nghĩ hạn nộp là Chủ Nhật, không phải thứ Sáu", Madeline viết trong email.

Để tăng tính thuyết phục, nữ vận động viên 22 tuổi đã không ngần ngại đính kèm đường link video ghi lại phần thi đấu của chính mình tại Olympic làm bằng chứng. Trước đó, vào (6/2), cô đã phải dồn toàn bộ tâm trí cho phần thi nội dung đồng đội, giúp đội tuyển Canada duy trì vị trí trong top 5 để giành quyền vào vòng trượt tự do tranh huy chương.

Nữ VĐV trượt băng nghệ thuật đang thi đấu ở Thế vận hội (Ảnh: IGNV))

Madeline Schizas vốn không phải gương mặt xa lạ. Cô từng dự Olympic Bắc Kinh 2022 và hiện là đại diện duy nhất của Canada ở nội dung đơn nữ cá nhân (dự kiến khởi tranh vào ngày 17/2 tới). Việc vừa hoàn tất những tháng cuối cùng để nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật, vừa duy trì phong độ đỉnh cao cho thấy nỗ lực phi thường của cô gái trẻ.

Câu chuyện của Madeline nhanh chóng gây bão vì sự đáng yêu và chân thực. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận dí dỏm, cho rằng đây chắc chắn là lý do nộp bài muộn "ngầu" nhất mà một giảng viên từng nhận được. Đồng thời, nó cũng mở ra góc nhìn về cuộc sống đời thường đầy áp lực nhưng cũng rất thú vị của những vận động viên trẻ tuổi khi phải cân bằng giữa bục vinh quang và giảng đường đại học.