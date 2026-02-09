Đình Bắc gây sốt với nhan sắc vạn người mê, hot rần rần ở WeChoice Awards nhưng bị soi ra điểm chung "lạ lùng"

Dù xuất hiện tại một trong những sự kiện Gala đình đám nhất năm như WeChoice Awards, nơi quy tụ dàn sao "khủng" của VBiz, tiền đạo trẻ Đình Bắc vẫn không hề bị lép vế. Trái lại, chân sút sinh năm 2004 còn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ bởi vẻ ngoài điển trai, lịch lãm trong bộ vest đen chỉn chu, sở hữu thần thái tự tin không thua kém bất kỳ nghệ sĩ hạng A nào.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả không phải là những sải bước trên thảm đỏ, mà chính là phong cách chụp ảnh "trước sau như một" đầy thú vị của anh chàng.

Kiểu tạo dáng "thương hiệu" bất chấp mọi bối cảnh

Dạo một vòng qua các bức ảnh kỷ niệm tại sự kiện, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra một sự thật hài hước: Đình Bắc dường như chỉ có duy nhất một "bí kíp" tạo dáng cho mọi khung hình. Dù là đứng cạnh những tên tuổi gạo cội, dàn mỹ nhân đình đám hay khi lẻ bóng, nam cầu thủ vẫn trung thành tuyệt đối với kiểu giơ tay chào "hi" (V-sign) quen thuộc.

Đình Bắc khi tạo dáng một mình (Ảnh: Team WeChoice Awards)

Đình Bắc cùng NSND Tự Long (Ảnh: Team WeChoice Awards)

Đình Bắc khi chụp ảnh cùng Á hậu Phương Anh (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc chụp ảnh với ai cũng chỉ có một cách tạo dáng dễ thương

Chụp cùng NSND Tự Long trong không gian hậu trường, Đình Bắc xuất hiện với gương mặt góc cạnh, visual cực phẩm, nhưng bàn tay vẫn không quên tạo dáng chữ V "thương hiệu".

Đứng cạnh nàng hậu Phương Anh xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội lộng lẫy, chàng tiền đạo vẫn chọn cách giơ tay "hi" đầy vẻ thân thiện và có phần hiền lành. Ngay cả khi chụp cùng các khách mời nhí là bé Thư - con anh Hà, chị Thông (gia đình HaHa) hay lúc chỉ có một mình trước ống kính, Đình Bắc vẫn giữ nguyên biểu cảm và cử chỉ tay không thay đổi.

Đình Bắc chụp cùng bé Thư - con chị Vàng Thị Thông (Ảnh: PH)

Sự xuất hiện của Đình Bắc tại WeChoice Awards 2025 tạo nên một bức tranh trọn vẹn, có đầy đủ sự xuất hiện của những gương mặt truyền cảm hứng năm 2025. Từ những người nông dân, bác sĩ, trí thức đến những vận động viên... tất cả đều đang nỗ lực từng ngày "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" rực rỡ.

