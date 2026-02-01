Ronaldo làm gì mà trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên?

Không chỉ dừng lại ở những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo đang chứng minh tầm nhìn chiến lược của một doanh nhân tầm cỡ. Với khối tài sản vượt mốc 1 tỷ USD, siêu sao người Bồ Đào Nha đã xây dựng nên một "đế chế" kinh doanh đa ngành, đảm bảo vị thế của mình ngay cả khi treo giày.

Theo những thông tin mới nhất từ giới truyền thông Anh, Cristiano Ronaldo đang thực hiện các bước đi pháp lý quan trọng để mở rộng tầm ảnh hưởng tại Vương quốc Anh. Cụ thể, siêu sao 39 tuổi đã nộp đơn đăng ký bản quyền thương hiệu cho các dự án khách sạn và dịch vụ lưu trú tại quốc gia này. Đây được xem là động thái "dọn đường" để đưa chuỗi khách sạn hạng sang Pestana CR7 đổ bộ vào các thành phố lớn như London hay Manchester, nơi anh từng gắn bó trong hai giai đoạn khoác áo Man Utd.

Việc thâm nhập thị trường Anh không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn khẳng định tham vọng toàn cầu hóa thương hiệu CR7, biến tên tuổi của anh thành một bảo chứng cho sự xa hoa và phong cách sống thượng lưu.

Hiện tại có 6 khách sạn Pestana CR7ở Madeira (Ảnh: Pestana CR7 Funchal)

Tham vọng khách sạn toàn cầu

Sự hợp tác giữa Ronaldo và tập đoàn khách sạn hàng đầu Bồ Đào Nha – Pestana đã tạo nên một mạng lưới lưu trú đẳng cấp thế giới. Hiện tại, thương hiệu Pestana CR7 đã hiện diện tại các địa điểm chiến lược như Funchal, Lisbon, Madrid, New York và Marrakech.

Mỗi khách sạn đều mang đậm dấu ấn cá nhân của Ronaldo từ phong cách thiết kế hiện đại, tinh tế đến các tiện ích hướng tới sức khỏe như phòng gym ngoài trời và thực đơn dinh dưỡng đặc biệt. Theo kế hoạch, một dự án "khủng" trị giá hơn 70 triệu USD tại Paris dự kiến sẽ khai trương vào năm 2027, đánh dấu sự hiện diện của CR7 tại một trong những kinh đô du lịch lớn nhất thế giới.

Hệ sinh thái kinh doanh đa dạng

Đế chế của Ronaldo không chỉ có khách sạn. Anh đã khéo léo đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận:

Sức khỏe và Làm đẹp: Ronaldo sở hữu cổ phần lớn trong chuỗi phòng khám cấy tóc Insparya và hệ thống phòng tập CR7 Crunch Fitness.

Chuỗi phòng thể hình ở Bồ Đào Nha (Ảnh: Alamy)

Thời trang và Tiêu dùng: Thương hiệu CR7 bao trùm từ đồ lót, giày dép đến nước hoa, mang về doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm.

Truyền thông và Công nghệ: Anh đã lấn sân sang lĩnh vực truyền thông khi mua lại tập đoàn Cofina tại quê nhà và thành lập công ty kỹ thuật số 7EGEND. Gần đây nhất, sự hợp tác với đạo diễn Hollywood Matthew Vaughn trong lĩnh vực sản xuất phim cho thấy tham vọng không giới hạn của anh.

Ronaldo là tỉ phú bóng đá đầu tiên trong lịch sử (Ảnh: IGNV)

Vị thế của cầu thủ bóng đá tỷ phú đầu tiên

Với mức thu nhập kỷ lục hơn 200 triệu USD/năm tại CLB Al Nassr, cộng với hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỷ USD với Nike, Ronaldo đã củng cố vị thế là cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử đạt danh hiệu tỷ phú khi còn đang thi đấu.

Bên cạnh các dự án kinh doanh, Ronaldo còn sở hữu danh mục bất động sản đáng nể trải dài từ Madrid, Turin đến căn biệt thự "siêu khủng" đang dần hoàn thiện tại Cascais, Bồ Đào Nha – nơi được cho là tổ ấm của gia đình anh sau khi giải nghệ.