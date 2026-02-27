Không nhận ra Đình Bắc khi về quê, diện sơ mi trắng như soái ca nhưng làm một điều lạ lắm

Sau chuỗi ngày thi đấu liên tục và căng thẳng tại các giải đấu quốc tế cùng đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đã dành thời gian quý báu để trở về bên gia đình. Mới đây, những hình ảnh đời thường của chân sút xứ Nghệ được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Trong loạt ảnh, không còn là một "sát thủ" trên hàng công, Đình Bắc xuất hiện với diện mạo chuẩn "soái ca" trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và quần tây giản dị. Thế nhưng, sự lịch lãm đó nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ tinh nghịch khi anh cầm trên tay khẩu súng nước đồ chơi, hào hứng tham gia cuộc chiến "thủy chiến" cùng nhóm trẻ nhỏ tại địa phương.

Khoảnh khắc cực bình yên của Đình Bắc (Ảnh: IGNV)

Dưới ánh hoàng hôn của vùng quê yên bình, nụ cười rạng rỡ của tiền đạo sinh năm 2004 cho thấy anh đang thực sự tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi. Nhiều người dân địa phương và người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi nếu không nhìn kỹ, khó ai có thể nhận ra đây là ngôi sao trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Việc trở về quê nhà và hòa mình vào những trò chơi con trẻ được xem là cách giúp Đình Bắc giải tỏa áp lực sau những thăng trầm và cả những va vấp trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao thời gian qua. Quãng nghỉ này là bước đệm quan trọng để Đình Bắc phục hồi thể lực và ổn định tâm lý. Người hâm mộ kỳ vọng sau khoảng thời gian bình yên này, tiền đạo trẻ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ cũng như các cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.