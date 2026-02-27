Cận cảnh tuyển thủ Đức Huy rước MC Mù Tạt về dinh trên siêu xe Rolls-Royce sang chảnh, cô dâu siêu xinh

Xuất hiện trước cổng nhà gái, chiếc Rolls-Royce bạc sang chảnh được trang trí hoa tươi đỏ - trắng nổi bật ngay phần capo, trở thành tâm điểm chú ý của cả khu phố và nhanh chóng lọt vào ống kính team qua đường. Không gian xung quanh rạp cưới ngập tràn sắc đỏ truyền thống, từ cổng hoa đến trang phục họ hàng hai bên, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa rộn ràng.

Ngày đón dâu, tiền vệ Phạm Đức Huy diện áo dài đỏ nổi bật, gương mặt rạng rỡ, liên tục nở nụ cười tươi khi sánh bước bên cô dâu. Trong khi đó, MC Huyền Trang Mù Tạt thực sự "chiếm spotlight" với visual cô dâu nền nã nhưng không kém phần lộng lẫy. Cô diện áo dài đỏ thêu tinh xảo, đội khăn vấn truyền thống, tay cầm bó hoa cưới nhỏ xinh. Đặc biệt, bộ trang sức vàng cô dâu đeo trên cổ và tay gây chú ý vì độ "nặng trĩu", đúng chuẩn lễ nghi truyền thống - nhìn thôi đã thấy giàu sang.

Đức Huy rước Mù Tạt về dinh sáng nay (Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh)

Khoảnh khắc Mù Tạt che miệng cười, khoe nhẫn và bộ vàng cưới giữa vòng tay bạn bè thân thiết khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Dàn khách mời đứng kín hai bên đường, không ngừng chụp ảnh và gửi lời chúc phúc.

Sau những status đùa vui "bất ổn" trước đó, hình ảnh cô dâu rạng rỡ bước lên xe hoa sang trọng chính là lời khẳng định ngọt ngào nhất cho cái kết viên mãn của cặp đôi. Từ sân cỏ đến lễ đường, Đức Huy hôm nay không chỉ là chàng cầu thủ quen thuộc mà còn là chú rể đầy phong độ, tự hào rước nàng về dinh trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Hiện những hình ảnh trong lễ rước dâu đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Và có lẽ, với Mù Tạt, đây chính là khoảnh khắc "nổi bần bật" nhất trong hành trình mới của cuộc đời mình.