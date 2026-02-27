Hot: MC Mù Tạt và tuyển thủ Đức Huy làm lễ cưới hôm nay, của hồi môn "khủng", bố mẹ chồng trao 2 cây vàng

Sau bao ngày khiến dân mạng đồn đoán, cuối cùng "thuyền" MC Mù Tạt (Huyền Trang) và tiền vệ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy đã chính thức cập bến bằng một lễ cưới ngọt ngào. Từ đêm 27/2, trước thèm lễ cưới, những hình ảnh đầu tiên về ngày trọng đại đã được cô dâu liên tục chia sẻ, khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì độ "xịn xò" của sính lễ.

Đức Huy và MC Mù Tạt làm lễ cưới hôm nay

"Hồi môn" bí mật và khoảnh khắc dở khóc dở cười

Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang Mù Tạt khiến fan thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc được họ hàng ưu ái hết mực. Cô nàng hóm hỉnh kể chuyện đang ngủ thì được các cô, các bác vào tận phòng gọi dậy để... dúi vàng vào tay.

"Sợ lỡ mẹ mày biết mẹ mày lại rút bớt của hồi môn lại" - lời dặn dò đầy lầy lội của người thân khiến chính chủ cũng phải bật cười. Nhìn sơ qua dàn trang sức từ nhẫn, vòng tay đến dây chuyền vàng 24K được bày biện, có thể thấy cô dâu Mù Tạt được gia đình hai bên cưng chiều như thế nào.

Chú rể Đức Huy "ra rìa" vì bố mẹ quá thương con dâu?

Đáng chú ý nhất là đoạn tin nhắn đầy hài hước giữa cô dâu và chú rể về việc trao vàng trong lễ cưới. Theo tiết lộ, bố mẹ chú rể Đức Huy đã dành tặng 2 cây vàng làm quà cưới. Tuy nhiên, điều làm dân mạng "cười ra nước mắt" chính là việc Đức Huy thắc mắc vì sao bố mẹ chỉ trao vàng cho mỗi... con dâu.

Khi bị trêu chọc về việc tại sao chú rể không có phần, cô dâu đã có màn đáp trả cực gắt nhưng không kém phần ngọt ngào: "Sống như nào để bố mẹ chỉ cho con dâu vàng còn con đẻ thì không".

Thậm chí, chú rể Đức Huy còn lầy lội "xin chia nửa cây" từ vợ.

Mù Tạt được bố mẹ chồng yêu thương

Đám cưới của sự chân thành

Bên cạnh những giá trị vật chất, MC Huyền Trang Mù Tạt còn gây xúc động khi chia sẻ hình ảnh bó hoa cưới linh lan trắng tinh khôi - biểu tượng của hạnh phúc thuần khiết. Cô dành lời cảm ơn chân thành đến người đã chuẩn bị bó hoa này, xem đó là một lời hứa, một sự khởi đầu đầy hy vọng cho chặng đường mới bên "Hoàng tử Ả Rập" Đức Huy.

Hiện tại, người hâm mộ đang liên tục gửi lời chúc phúc đến cặp trai tài gái sắc của làng bóng đá và truyền hình Việt Nam.