Doãn Hải My và vợ Bùi Tiến Dũng khoe mâm cúng ngày vía Thần Tài: Mong cầu tấn tài tấn lộc!

Cứ đến hẹn lại lên, ngày vía Thần Tài trở thành dịp để hội chị em trổ tài đảm đang, sắm sửa lễ dâng lên bàn thờ cầu may mắn. Năm nay, hai gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) và Nguyễn Khánh Linh (vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng).

Doãn Hải My: Mâm lễ đậm chất truyền thống

Trên trang cá nhân, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My đã chia sẻ hình ảnh góc thờ tự được chăm chút tỉ mỉ. Bà xã Đoàn Văn Hậu chu toàn chuẩn bị mâm cúng đầy đủ các lễ vật đặc trưng.

Bên cạnh những món không thể thiếu như "bộ tam sên" (thịt heo luộc, trứng, tôm), mâm cỗ của nhà Văn Hậu còn xuất hiện xôi, giò chả và các loại trái cây tươi. Đặc biệt, sự xuất hiện của hoa cúc vàng và các loại bánh kẹo mang sắc đỏ, vàng rực rỡ tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng. Cách bài trí của Hải My được nhận xét là ấm cúng.

Hải My chuẩn bị mâm lễ cúng Thần Tài (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Khánh Linh: Mâm lễ đủ đầy

Không kém cạnh, bà xã của trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng khiến dân mạng trầm trồ với mâm cúng chỉn chu. Vốn là một nữ doanh nhân thành đạt, Nguyễn Khánh Linh rất chú trọng đến ngày lễ này.

Mâm cúng của Khánh Linh đầy đủ đồ mặn, các loại quả kết hợp với hoa tươi rực rỡ, tạo nên một không gian thờ cúng vừa uy nghiêm vừa sang trọng. Nàng WAG không quên kèm theo lời chúc: "Cầu cho một năm ăn nên làm ra, tấn tài tấn lộc".

Mâm cúng Thần Tài của vợ Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Dù có cách bài trí khác nhau nhưng cả Doãn Hải My và Nguyễn Khánh Linh đều nhận được cơn mưa lời khen về sự đảm đang, tháo vát. Việc các nàng WAGs chăm chút cho ngày vía Thần Tài để mong cầu về một năm kinh tế ổn định cho gia đình.