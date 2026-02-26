Tình hình của Lý Đức

Trung vệ Phạm Lý Đức vừa chia tay CLB Công an Hà Nội (CAHN) để chuyển đến thi đấu cho PVF-CAND theo dạng cho mượn.

Thương vụ này đánh dấu một hành trình đầy cảm xúc của cầu thủ gốc Tây Ninh. Trên trang cá nhân, Lý Đức chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Sự trở lại sau 10 năm". Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia, PVF chính là nơi đầu tiên nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của anh khi trung tâm này còn đặt trụ sở tại TP.HCM. Sau khi không thể trụ lại đây mười năm trước, Lý Đức đã phải bôn ba qua Học viện HAGL Nutifood rồi khẳng định mình tại Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi lên chơi tại V.League.

Lý Đức từng học ở lò PVF (Ảnh: FBNV)

Việc rời đội bóng ngành Công an vào thời điểm này được xem là bước đi hợp lý cho sự nghiệp của trung vệ sinh năm 2003. Dù đang là quân bài quan trọng trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik tại U23 Việt Nam và từng để lại dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026, Lý Đức lại không nằm trong kế hoạch ưu tiên của HLV Polking tại CAHN. Ở trận đấu gần nhất gặp Đông Á Thanh Hóa, anh tiếp tục phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Về phía PVF-CAND, sự bổ sung Phạm Lý Đức được coi là "mảnh ghép hoàn hảo" vào đúng thời điểm nhạy cảm. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự hàng thủ khi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng tại giải châu Á và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn và phong độ ổn định (ghi 3 bàn, 1 kiến tạo sau 20 trận ở mùa giải trước), Lý Đức được kỳ vọng sẽ là "lá chắn thép" giúp PVF-CAND cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lý Đức gia nhập PVF-CAND (Ảnh: FBNV)

Sự tái hợp đầy duyên nợ này không chỉ giúp PVF-CAND giải quyết bài toán phòng ngự mà còn mở ra cơ hội để Phạm Lý Đức duy trì cảm giác bóng, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn cùng đội tuyển quốc gia trong tương lai.