Võ sỹ Olympic Nguyễn Văn Đương cưới vợ: "Cú đấm thép" tìm thấy bến đỗ bình yên sau những ngày bão giông

Trong làng võ thuật Việt Nam, cái tên Nguyễn Văn Đương từ lâu đã trở thành biểu tượng của ý chí và sức mạnh. Anh chính là người đã viết nên trang sử mới cho boxing nước nhà khi trở thành nam võ sỹ đầu tiên giành suất chính thức tham dự Olympic thông qua thi đấu vòng loại. Tại Thế vận hội Tokyo 2020, Văn Đương không chỉ góp mặt cho đủ quân số mà còn gây chấn động khi giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh người Azerbaijan, trước khi dừng bước đầy ngẩng cao đầu trước tay đấm của Mông Cổ.

Ở đấu trường quốc nội, Nguyễn Văn Đương gần như "không có đối thủ". Anh thống trị hạng cân của mình suốt nhiều năm liền với lối đánh tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh lì lợm của một chiến binh thực thụ.

Nguyễn Văn Đương - tay đấm không có đối thủ ở giải quốc nội (Ảnh: FBNV)

Những nốt trầm nghiệt ngã tại SEA Games

Dù lừng lẫy ở đấu trường thế giới, nhưng tấm HCV SEA Games dường như vẫn là một "lời nguyền" đầy nghiệt ngã đối với tay đấm này. Suốt ba kỳ đại hội gần nhất, may mắn đã liên tục ngoảnh mặt với anh theo những cách khó tin nhất.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, khi đang ở độ chín của sự nghiệp và là niềm hy vọng vàng số 1, Văn Đương lỡ hẹn ngay phút chót vì dính Covid-19. Một năm sau tại Campuchia, anh bị xử thua ngay trận đầu sau quyết định gây nhiều tranh cãi của trọng tài. Gần đây nhất, tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, kịch bản cũ lại lặp lại trong trận chung kết. Một tình huống chơi tiểu xảo bằng cùi chỏ từ đối thủ chủ nhà đã khiến mi mắt Văn Đương rách sâu, buộc trọng tài phải dừng trận đấu và tước đi cơ hội bước lên bục cao nhất của anh.

Bến đỗ bình yên tuổi 30

Gác lại những giọt nước mắt và cả máu trên sàn đấu Thái Lan cách đây hai tháng, Nguyễn Văn Đương bước vào năm mới Bính Ngọ với một tâm thế hoàn toàn mới. Ở tuổi 30, "tay đấm thép" của Việt Nam đã tìm thấy chiến thắng quan trọng nhất cuộc đời mình: Một tổ ấm hạnh phúc.

Văn Đương tìm thấy bến đỗ hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Trong bộ ảnh cưới rạng rỡ, người ta không còn thấy một võ sỹ gai góc, lạnh lùng trên sới vật. Thay vào đó là nụ cười hạnh phúc viên mãn của một người đàn ông bên cạnh người bạn đời xinh đẹp.

Sau những "vận đen" đeo bám trên con đường sự nghiệp, người hâm mộ tin rằng hậu phương vững chắc này sẽ là nguồn động lực to lớn để Nguyễn Văn Đương tiếp tục cháy hết mình với đam mê, và có lẽ, tấm HCV SEA Games còn dang dở sẽ sớm được anh chinh phục trong tương lai không xa với sự tiếp sức từ gia đình nhỏ của mình.