Đình Bắc bị AFC phạt

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố các quyết định kỷ luật liên quan đến những vi phạm tại các giải thuộc hệ thống AFC, trong đó tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cụ thể, chân sút sinh năm 2004 bị đình chỉ thi đấu tổng cộng 2 trận kế tiếp ở cấp độ đội tuyển và phải nộp phạt hành chính 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng). Nguyên nhân từ tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026. Do Đình Bắc đã quá lứa tuổi tham dự các giải trẻ U23 trong tương lai, án phạt này sẽ được bảo lưu và áp dụng trực tiếp tại các giải đấu chính thức của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Hệ quả trước mắt, Đình Bắc chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu quan trọng giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới. Thậm chí, nếu được triệu tập cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 vào giữa năm, cầu thủ này cũng sẽ phải ngồi ngoài trong trận ra quân của "Những chiến binh Sao Vàng". Đây được xem là một tổn thất không nhỏ cho hàng công của tuyển Việt Nam, dù trước đó Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á.

Đình Bắc bị thẻ đỏ trận với U23 Hàn Quốc ở U23 châu Á (Ảnh: CMH)

VFF nhận án phạt

Bên cạnh án phạt cá nhân, VFF cũng bị AFC nhắc tên và xử phạt hành chính 1.500 USD. Nguyên nhân xuất phát từ thẻ phạt mang tính tập thể trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại kỳ SEA Games 2025 diễn ra hồi cuối năm ngoái.

Trong trận đấu đầy căng thẳng đó, có tới 5 thành viên của phía Việt Nam phải nhận thẻ phạt từ trọng tài. Theo quy định của AFC, việc có quá nhiều cá nhân bị xử phạt trong một trận đấu sẽ dẫn đến án phạt bổ sung cho liên đoàn bóng đá quốc gia chủ quản nhằm chấn chỉnh kỷ luật sân cỏ.