Lộ hình ảnh MC Huyền Trang Mù Tạt cùng tiền vệ Đức Huy diện áo dài xứng đôi cho lễ ăn hỏi hôm nay

Sáng ngày 27/02/2026, cặp đôi "trai tài gái sắc" MC Huyền Trang Mù Tạt và tiền vệ Phạm Đức Huy tổ chức lễ ăn hỏi. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình hôn nhân của cặp đôi sau thời gian dài khiến công chúng đồn đoán.

Trước đó, những khoảnh khắc cả hai cùng đi thử áo dài cho lễ ăn hỏi đã được hé lộ trên mạng xã hội. Cô dâu Huyền Trang và chú rể Đức Huy xuất hiện đầy ấn tượng với hai thiết kế áo dài đôi. Cặp đôi lựa chọn sắc trắng thuần khiết thêu họa tiết chim phượng hoàng cho phần nghi lễ chính, tượng trưng cho sự thanh cao và khởi đầu viên mãn. Ngay sau đó, cả hai tiếp tục ghi điểm với bộ áo dài đỏ truyền thống đính kết cầu kỳ, khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và hạnh phúc bên cạnh gia đình.

Đức Huy cùng Huyền Trang đi thử áo dài (Ảnh: Áo dài Hà Cúc)

Phạm Đức Huy – người được người hâm mộ ưu ái gọi là "Hoàng tử" của lứa U23 Việt Nam không chỉ khẳng định tài năng trên sân cỏ mà còn được biết đến là người cực kỳ cưng chiều bạn gái. Mối quan hệ của cả hai được cho là rất gắn bó khi Mù Tạt thường xuyên xuất hiện và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với gia đình nam cầu thủ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Dự kiến sau lễ ăn hỏi, lễ cưới chính thức của Đức Huy và Mù Tạt sẽ sớm được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông khi quy tụ dàn khách mời "khủng" bao gồm các gương mặt từ giới giải trí cũng như những tuyển thủ trụ cột của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.