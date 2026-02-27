Biệt thự mấy chục tỷ của Văn Hậu - Doãn Hải My lại bị chê vì 1 chi tiết nhỏ trong video 3,2 triệu views

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt đời thường tại phòng khách biệt thự của gia đình Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã nhanh chóng "viral" khắp cõi mạng, thu về tới 3,2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui gia đình, không gian sống của cặp đôi lại một lần nữa trở thành đề tài gây tranh cãi vì một chi tiết: Bộ sofa.

Đoạn clip đang hút 3,2 triệu views này không phải là một video khoe nhà thông thường. Đây là khoảnh khắc được trích xuất từ camera an ninh vào tối ngày 24/2/2026 - thời điểm Đoàn Văn Hậu cùng CLB Công an Hà Nội đang thi đấu trận bù vòng 10 V-League với Thanh Hóa. Trong video, cả gia đình Doãn Hải My, bao gồm cả mẹ đẻ của cô, đang tập trung cao độ trước màn hình TV để cổ vũ cho chàng hậu vệ.

Video Doãn Hải My và cả nhà cổ vũ Văn Hậu đang viral (Ảnh: TTNV)

Ngay giây phút Văn Hậu thực hiện "siêu phẩm" dứt điểm từ giữa sân tung lưới đối phương, cả phòng khách như nổ tung. Doãn Hải My và mẹ đẻ đã không kìm nén được cảm xúc, nhảy lên ăn mừng đầy phấn khích. Chính sự chân thật, ấm áp và khoảnh khắc tự hào này đã giúp video thu hút sự quan tâm khổng lồ từ dư luận.

Dù bối cảnh video rất xúc động, nhưng ánh mắt của các "tín đồ decor" lại va phải bộ sofa mà gia đình đang sử dụng. Trong khung hình camera, bộ sofa màu kem/xám nhạt hiện lên với thiết kế dạng module, các khối ghế được xếp đặt có phần tự do. Dưới phần bình luận, một tài đã thẳng thắn để lại ý kiến nhận được nhiều sự quan tâm: "Bộ sofa 3 chấm thế, hay gu của tôi có vấn đề, tôi thích phong cách châu Âu, hoặc cổ điển nên nhìn nó bị lộn xộn rồi rối mắt".

Nhiều người đồng tình rằng so với tổng thể căn biệt thự hiện đại, bộ sofa này có phần "lạc quẻ" về hình khối, khiến phòng khách trông thiếu đi sự chỉn chu và đẳng cấp vốn có. Thậm chí, việc bày biện thêm đồ dùng trẻ em (xe chòi chân, đồ chơi của bé Lúa) càng làm cho không gian trở nên bừa bộn hơn trong mắt những người ưa chuộng phong cách ngăn nắp, sang trọng.

Trước những lời chê bai, không ít khán giả đã lên tiếng bảo vệ cặp đôi. Họ cho rằng: ưu tiên với một gia đình có trẻ nhỏ, việc sử dụng sofa module linh hoạt và không gian sàn rộng rãi là lựa chọn thông minh để con trẻ có chỗ vui đùa an toàn. Hơn nữa, việc một cư dân mạng mang sở thích cá nhân ra để đánh giá căn nhà của cặp đôi Văn Hậu - Hải My có phần vô lý vì đâu ai có nghĩa vụ chiều theo sở thích của người dưng trên MXH.

"Nhà là nơi để về", bối cảnh cả gia đình cùng vỡ òa hạnh phúc trước thành công của Văn Hậu quan trọng hơn việc bộ ghế có đúng chuẩn "châu Âu" hay không. Dù bị "soi" kỹ lưỡng về nội thất, không thể phủ nhận rằng tổ ấm của Văn Hậu - Hải My vẫn là hình mẫu lý tưởng mà nhiều người mơ ước. Những ý kiến trái chiều về bộ sofa có lẽ chỉ là "gia vị" thêm thắt cho sự nổi tiếng của cặp đôi hot nhất làng bóng đá Việt hiện nay.