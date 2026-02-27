Tuyển thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cực tình trong lễ cưới, cô dâu rạng rỡ như hoa giữa dàn phù dâu xinh đẹp

Sau lễ ăn hỏi rộn ràng buổi sáng, khoảnh khắc tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt xuất hiện trong không gian lễ cưới tiếp tục khiến dân mạng "lụi tim" vì quá đỗi ngọt ngào.

Trong loạt hình được chia sẻ, cặp đôi diện áo dài trắng đồng điệu, đứng trước backdrop đỏ - trắng sang trọng với tên cô dâu chú rể nổi bật. Đức Huy giữ phong thái điềm đạm nhưng không giấu được ánh mắt đầy tình cảm khi đứng cạnh vợ. Còn Mù Tạt thực sự tỏa sáng với visual dịu dàng, nụ cười rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Bó hoa đỏ cầm tay càng khiến tổng thể thêm nổi bật, đúng chuẩn "xinh như hoa" giữa khung hình.

Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, cùng bước ra giữa tiếng reo hò và pháo giấy tung bay đã trở thành tâm điểm. Ánh nhìn trao nhau đầy tình tứ, những cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến người chứng kiến cảm nhận rõ sự gắn kết của cặp đôi.

Bên cạnh cô dâu chú rể, dàn phù dâu diện áo dài trắng đồng loạt, tạo nên khung cảnh vừa thanh lịch vừa nổi bật. Giữa "rừng visual" xinh đẹp ấy, Mù Tạt vẫn chiếm trọn spotlight nhờ thần thái tự nhiên và nụ cười tươi tắn đúng chất của một cô gái đang ở trong ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Không gian buổi lễ được trang trí cầu kỳ với hoa đỏ rực rỡ, kết hợp gam màu truyền thống tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn ấm cúng. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhận về vô số lời chúc phúc dành cho cặp đôi.

Từ sân cỏ đến lễ đường, Đức Huy hôm nay không chỉ là chàng tuyển thủ quen thuộc mà còn là chú rể đầy tự hào khi sánh bước bên cô dâu xinh đẹp. Và với Mù Tạt, nụ cười rạng rỡ ấy chính là minh chứng rõ nhất cho một cái kết viên mãn sau hành trình yêu đầy duyên dáng của cả hai.

Nguồn: Hà Cúc, Phương Bee.