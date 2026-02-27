Dương Quốc Hoàng và đồng đội dừng bước đầy tiếc nuối tại tứ kết giải pool 10 bi thế giới 2026

Trận tứ kết tâm điểm của WPA Teams World Championship đã khép lại tại Las Vegas (Mỹ) với kịch bản kịch tính đến nghẹt thở trưa ngày 27/2. Sau màn rượt đuổi căng thẳng kéo dài đến ván đấu quyết định, đội Áo giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đội Việt Nam (gồm Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng và Phạm Phương Nam), qua đó ghi tên mình vào bán kết.

Đội Việt Nam thua 2-3 đội Áo (Ảnh: Box Billiards)

Đối đầu với một tập thể đang đạt phong độ cao và được đánh giá là ứng cử viên vô địch, các cơ thủ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Thế trận diễn ra giằng co ngay từ những lượt cơ đầu tiên, khi hai đội liên tục đáp trả bằng những pha xử lý chính xác và đầy toan tính. Sức ép được đẩy lên cao trào khi trận đấu phải phân định bằng set 5 quyết định.

Trong thời khắc then chốt, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đã giúp đại diện châu Âu tận dụng tốt cơ hội để chốt hạ. Những pha xử lý tinh tế ở thời điểm quyết định đã giúp đội Áo vượt qua áp lực khổng lồ, hoàn tất chiến thắng 3-2 đầy nhọc nhằn.

Dẫu dừng bước, việc ép một đối thủ cực mạnh phải thi đấu đến ván cuối cùng là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu kiên cường và ý chí không bỏ cuộc của các cơ thủ Việt Nam. Hành trình của đội Việt Nam tại Las Vegas chính thức khép lại, nhưng những gì họ thể hiện đã để lại nhiều dấu ấn và niềm tin cho người hâm mộ.