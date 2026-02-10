Vợ Thành Chung gây sốt với mâm cỗ cúng ông Công ông Táo chỉn chu đón Tết đầu tiên trong căn biệt thự mới

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Tố Uyên - bà xã của trung vệ Nguyễn Thành Chung đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Đây cũng là năm đầu tiên gia đình nam cầu thủ đón Tết tại căn biệt thự mới khang trang vừa hoàn thiện.

Nhìn vào bức ảnh được Tố Uyên chia sẻ, có thể thấy sự tỉ mỉ và chỉn chu trong từng chi tiết. Mâm cỗ mặn được bày biện đẹp mắt với đầy đủ các món ăn truyền thống như gà luộc, bánh chưng, nem rán, xôi gấc... Đi kèm với hình ảnh, nàng WAG sinh năm 2000 cũng dành những lời nguyện cầu đầy ý nghĩa cho tổ ấm nhỏ.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo nhà Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: FBNV)

"Hậu phương" vững chắc của Thành Chung

Từ trước đến nay, Ngô Tố Uyên luôn được biết đến là một trong những nàng WAGs "khéo tay hay làm" và vô cùng đảm đang của làng bóng đá Việt. Dù còn trẻ tuổi, cô luôn chu toàn mọi việc từ đối nội đến đối ngoại, giúp Thành Chung hoàn toàn yên tâm cống hiến trên sân cỏ.

Trước đó, không khí Tết đã tràn ngập ngôi nhà mới của cặp đôi khi cả gia đình cùng nhau quây quần gói bánh chưng. Những khoảnh khắc giản dị, ấm áp này cho thấy sự gắn kết bền chặt của gia đình nam trung vệ sau nhiều năm chung sống.

Căn biệt thự mới xây không chỉ là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của Thành Chung mà còn có bàn tay chăm sóc, vun vén của Tố Uyên. Việc chuẩn bị một mâm cỗ cúng đủ đầy ngay trong ngôi nhà mới không chỉ là giữ gìn nét đẹp truyền thống mà còn là cách cặp đôi thể hiện sự trân trọng đối với những thành quả đã đạt được trong năm qua.

Gia đình Thành Chung cùng nhau gói bánh chưng trước đó (Ảnh: FBNV)