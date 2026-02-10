Mỹ nhân xứ Nghệ có thể “đánh bại” Doãn Hải My, soán ngôi nàng WAGs diện áo dài đẹp nhất

Nếu Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng là bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - lâu nay vẫn được xem là "chuẩn mực visual" trong làng WAGs Việt khi diện áo dài, thì mới đây, cư dân mạng bất ngờ réo tên Võ Nhật Linh - bà xã tiền vệ Phan Văn Đức như một đối thủ nặng ký có khả năng… soán ngôi.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, người đẹp Nghệ An khiến netizen không khỏi trầm trồ khi diện áo dài vàng nhạt mang phom dáng cổ điển, kín đáo nhưng tôn trọn vóc dáng mảnh mai. Lối trang điểm nhẹ nhàng, làn da mịn màng cùng thần thái dịu dàng chuẩn "gái xứ Nghệ" giúp cô toát lên vẻ đẹp nền nã, sang trọng mà không hề phô trương.

Điều khiến nhiều người đặc biệt ấn tượng chính là khí chất rất riêng của Võ Nhật Linh. Không phải người mẫu ảnh chuyên nghiệp cũng không mang những biểu cảm sắc sảo, cầu kỳ, bà xã Phan Văn Đức vẫn ghi điểm nhờ nét đẹp thuần khiết, ánh mắt hiền và thần thái đậm chất Á Đông. Nhiều bình luận còn cho rằng, nếu đặt cạnh Doãn Hải My - vốn nổi bật bởi nét tiểu thư Hà thành, thì Võ Nhật Linh lại mang vẻ đẹp mộc mạc, đằm thắm và dễ gây thiện cảm theo cách rất khác.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không tiếc lời khen: "Áo dài mà hợp người quá, nhìn là thấy Tết liền", "Vẻ đẹp này đúng kiểu càng ngắm càng cuốn", "Làng WAGs Việt đúng là không thiếu mỹ nhân"...

Dù mỗi người một phong cách, nhưng rõ ràng Võ Nhật Linh đang dần khẳng định sức hút riêng, thậm chí được nhiều fan ưu ái gọi tên trong danh sách nàng WAGs diện áo dài đẹp nhất hiện tại. Cuộc "so kè visual" giữa các mỹ nhân WAGs vì thế cũng trở nên thú vị hơn bao giờ hết.



