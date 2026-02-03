2,5 triệu người xem Đoàn Văn Hậu "gia trưởng" bên cô vợ hiền Doãn Hải My

Mới đây, một đoạn video của vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, đang lan truyền chóng mặt trên MXH, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nguyên nhân không chỉ vì độ nổi tiếng của cặp đôi mà còn bởi lời dẫn cực "drama": "Anh chồng gia trưởng và cô vợ hiền".

Thoạt nghe, không ít netizen giật mình vì ngỡ video sẽ lột tả tính cách thật của chàng tuyển thủ nổi tiếng và bà xã xinh đẹp, nhưng xem kỹ mới phát hiện đây chỉ là màn ví von vui vẻ của hai vợ chồng khi cùng nhau bắt trend nhép theo ca khúc "Trộm Vía" đang gây sốt trên TikTok.

"Rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Bắc. Thích nghe câu quan họ gõ mõ tụng kinh. Thuyền thì phải theo lái, em là gái theo chồng. Chồng em có gia trưởng mới lo được cho em"... Lời bài hát được Văn Hậu và Hải My thể hiện bằng biểu cảm hài hước, nhẹ nhàng, khiến người xem vừa bật cười vừa thấy… ngọt ngào.

Văn Hậu và Hải My đu trend TikTok, vào vai "anh chồng gia trưởng" và cô vợ hiền gây chú ý (Video: TTNV)

Không khí trong video cho thấy sự thoải mái, ăn ý của cặp đôi, hoàn toàn trái ngược với cụm từ "gia trưởng" được đặt làm tiêu đề. Thay vào đó, điều đọng lại là hình ảnh một Văn Hậu trầm ổn, vui vẻ bên bà xã và một Doãn Hải My dịu dàng, tinh nghịch đúng kiểu "vợ hiền" mà dân mạng vẫn ưu ái gọi tên.

Đáng chú ý, đoạn clip này còn khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm về tình trạng sức khỏe của Đoàn Văn Hậu. Trước đó, trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội 3-2 Ninh Bình tối 1/2, hậu vệ sinh năm 1999 từng khiến nhiều người lo lắng khi phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm và bị đau.

Văn Hậu vui đùa cùng con trai sau trận đấu (Ảnh: Doãn Hải My)

Việc Văn Hậu xuất hiện tươi tắn, vui đùa cùng vợ trong video viral phần nào cho thấy anh không gặp chấn thương nghiêm trọng, tinh thần ổn định và đang hồi phục tốt. Với người hâm mộ, chỉ cần nhìn thấy khoảnh khắc này cũng đủ an tâm.

Từ một đoạn clip bắt trend tưởng chừng đơn giản, vợ chồng Văn Hậu - Hải My lại tiếp tục ghi điểm nhờ sự gần gũi, đáng yêu và lan tỏa năng lượng tích cực, đúng chuẩn "xem là thấy dễ chịu".

Văn Hậu và Hải My là cặp đôi đình đám làng bóng đá Việt (Ảnh: FBNV)