Đình Bắc hot đến mức Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải cũng phải xuống sân xin chụp ảnh cùng

Trận cầu tâm điểm giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Ninh Bình vòng 12 V.League không chỉ nóng trên bảng tỷ số mà còn bùng nổ sức hút ở khu vực đường piste. Tâm điểm của mọi sự chú ý sau trận đấu bất ngờ đổ dồn về phía tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Dù chỉ được tung vào sân từ hiệp 2 để gia tăng sức mạnh hàng công, Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn bằng lối chơi giàu tốc độ và sự tự tin.

Sau trận đấu khán giả đều hô tân Đình Bắc, thậm chí Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải đã không ngần ngại xuống tận sân, chủ động tiếp cận và ngỏ ý muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng Đình Bắc. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, minh chứng cho sức hút khó cưỡng của chân sút sinh năm 2004 đối với cả những người nổi tiếng.

Chu Thanh Huyền xin chụp ảnh cùng Đình Bắc (Ảnh: Thang Nguyen)

Đình Bắc lễ phép chào sau khi chụp ảnh cùng vợ Quang Hải (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Chu Thanh Huyền và Đình Bắc (Ảnh: Thang Nguyen)

Không dừng lại ở đó, khu vực lối ra của sân Hàng Đẫy đã rơi vào tình trạng hỗn loạn nhẹ khi cổ động viên cuồng nhiệt vây kín để chờ đợi Đình Bắc. Ai cũng mong muốn có được chữ ký hoặc một tấm hình selfie cùng thần tượng mới.

Sức ép từ đám đông lớn đến mức lực lượng an ninh phải làm việc vất vả. Để đảm bảo an toàn và kịp thời gian di chuyển, Đình Bắc đã không thể lên xe bus chung cùng các đồng đội. Thay vào đó, anh được ban huấn luyện sắp xếp rời sân bằng một chiếc xe riêng để thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ.

Việc một cầu thủ trẻ nhận được sự đãi ngộ và quan tâm đặc biệt như vậy thường chỉ thấy ở những biểu tượng như Công Phượng hay Quang Hải thời kỳ đỉnh cao. Điều này cho thấy Đình Bắc không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng trên sân cỏ mà còn đang dần trở thành một "thương hiệu" có sức ảnh hưởng lớn trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tài năng, bản lĩnh, dám đối diện với thử thách để gặt hái thành công của Đình Bắc đã được đề cử tại hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChocie Awards 2025.

Cùng bình chọn cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại TẠI ĐÂY.