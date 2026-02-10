Đình Bắc khoe không gian đón Tết "đặc biệt" nhất sự nghiệp: Điểm nhấn là 2 chiếc cúp WeChoice Awards

Mới đây, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải những khoảnh khắc chuẩn bị đón Tết của mình. Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu xuyên Tết, Đình Bắc vẫn kỳ công trang hoàng không gian sống đầy đủ hương vị truyền thống. Tâm điểm của căn phòng là một gốc mai vàng được uốn thế tỉ mỉ, trang trí bằng những bao lì xì đỏ rực và ánh đèn lung linh, tạo nên một không khí Tết rộn ràng.

Đáng chú ý nhất trong bức ảnh mà Đình Bắc chia sẻ chính là góc trưng bày trang trọng trên kệ tủ. Bên cạnh những món đồ lưu niệm, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hai chiếc cúp danh giá từ WeChoice Awards 2025 mà anh vừa vinh dự nhận được ngày 7/2. Đó là chiếc cúp dành cho "21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng" và "Top 10 nhân vật truyền cảm hứng".

Không khí Tết tưng bừng trong phòng của Đình Bắc

Việc Đình Bắc để những chiếc cúp này trang trọng cho thấy sự trân trọng tuyệt đối của anh đối với tình cảm của WeChoice Awards và cộng đồng bình chọn. Đây không chỉ là những vật phẩm trang trí, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp tiền đạo này vững tâm hơn trong những ngày thi đấu xa gia đình.

Đình Bắc vừa nhận giải thưởng tại WeChoice Awards

Dòng trạng thái "Tết xa nhà!" cùng các biểu tượng cảm xúc thân thương của Đình Bắc đã nhận được nhiều sự quan tâm và khích lệ từ người hâm mộ. Trong bối cảnh CLB CAHN đang dồn toàn lực cho mục tiêu tiến sâu tại Cúp C2 châu Á, tinh thần lạc quan và sự chuẩn bị chu đáo này cho thấy sự trưởng thành, chuyên nghiệp của ngôi sao trẻ.



