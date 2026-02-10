Drama nhà Beckham chưa dừng: Brooklyn Beckham xóa hình xăm cha mẹ, hai em trai lập tức có động thái "dằn mặt" cực gắt

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình biểu tượng thế giới – nhà Beckham đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Đỉnh điểm của mâu thuẫn được thể hiện rõ nét qua những lựa chọn đối lập trên cơ thể của ba anh em nhà Beckham, trong khi cậu cả Brooklyn quyết liệt xóa bỏ quá khứ, hai người em Romeo và Cruz lại công khai khẳng định sự lòng trung thành với bố mẹ.

Hình xăm chữ "Dad" (Bố) trên tay anh giờ đây đã được thay thế bằng những họa tiết vô hồn như sao biển và phao cứu sinh. Tương tự, dòng chữ "Mama's Boy" (Con trai của mẹ) trên ngực cũng biến mất, thay vào đó là một hình xăm lớn che phủ hoàn toàn.

Brooklyn xoá hình xăm cho chữ "Dad" trên tay (Ảnh: Backgrid)

Động thái này diễn ra ngay sau khi Brooklyn công bố mẫu thuẫn dài 6 trang trên Instagram vào đầu năm 2026. Trong đó, anh cáo buộc David và Victoria đã cố gắng thao túng cuộc sống của mình, đồng thời chỉ trích sự giả tạo của "thương hiệu Beckham" trên truyền thông. Brooklyn khẳng định anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với những gì liên quan đến danh tiếng gia đình.

Trái ngược với hành động của anh cả, Romeo và Cruz Beckham đã chọn cách đứng về phía bố mẹ một cách công khai. Romeo vừa hoàn thiện dòng chữ "Family" (Gia đình) ngay chính giữa gáy. Về phía cậu con trai thứ 3, không chỉ dừng lại ở việc xăm mình, cậu em út còn trực tiếp bảo vệ bố mẹ trên mạng xã hội. Cruz đã thẳng thừng phủ nhận thông tin David và Victoria "hủy theo dõi" con trai cả, đồng thời tiết lộ chính Brooklyn mới là người đã chặn (block) toàn bộ người thân để cắt đứt liên lạc.

Romeo khoe hình xăm chữ "gia đình" (Ảnh: Jesus Torres)

Sau đám cưới với Nicola Peltz, khoảng cách giữa Brooklyn và gia đình ngày càng nới rộng. Việc anh cáo buộc bố mẹ can thiệp quá sâu vào đời tư và cố tình "phá hoại" hạnh phúc hôn nhân của mình đã đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm.

Hiện tại, trong khi vợ chồng David và Victoria vẫn giữ im lặng trước truyền thông để bảo vệ hình ảnh, thì sự phản ứng gay gắt của Romeo và Cruz cho thấy sự đoàn kết nội bộ của phần còn lại trong gia đình vẫn vô cùng vững chắc.