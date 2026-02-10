Không ai như Đình Bắc: Mang két sắt làm giá đỡ chậu hoa đào, mặc đồ kín bưng mua bình cắm hoa Tết cũng viral

Nhắc đến Đình Bắc, người hâm mộ quen thuộc với hình ảnh một cầu thủ trẻ thi đấu đầy năng lượng trên sân cỏ, visual sáng, đời tư kín tiếng và luôn giữ được thiện cảm mỗi lần xuất hiện. Thế nhưng cứ hễ về đời thường, nam cầu thủ U23 Việt Nam lại khiến dân mạng phải bật cười vì những khoảnh khắc "không ai giống ai".

Trong loạt ảnh Đình Bắc chia sẻ về cái Tết xa nhà, chàng cầu thủ vô tình trở thành tâm điểm bàn luận chỉ với một chi tiết nhỏ trong góc nhà. Giữa không gian Tết được trang trí gọn gàng, ấm cúng với hoa đào, câu đối đỏ và đồ decor truyền thống, chậu hoa đào lại được đặt ngay ngắn trên… một chiếc két sắt. Không phải bàn gỗ, kệ trang trí hay bục trưng bày, mà là một chiếc két sắt vuông vức, chắc chắn và rất hiếm khi được mang ra decor nhà cửa.

Ngay lập tức, chi tiết này bị fan soi ra và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú trước sự sáng tạo có phần ngẫu hứng của Đình Bắc. Đặt hoa đào trên két sắt nghe thì lạ, nhưng nhìn tổng thể lại khá hợp lý: vừa chắc chắn, vừa gọn gàng, lại còn mang ý nghĩa vui vui ngày Tết - giữ tiền, giữ lộc, giữ luôn cả hoa.

Không dừng lại ở đó, chiếc bình cắm hoa ngày Tết trong nhà Đình Bắc cũng nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Bởi lẽ cùng ngày Đình Bắc viral với hình ảnh đi mua bình hoa về cắm hoa tết. Diện outfit ấm áp mùa đông, đội mũ lưỡi trai, Đình Bắc khá kín đáo nhưng vẫn hút fan và được mọi người xin chụp ảnh cùng.

Nhiều fan còn đùa rằng: "Đình Bắc mua cái gì cũng thấy cuốn, từ đá bóng đến cắm hoa", "Đi mua bình hoa cũng viral", "Đến bình hoa thôi mà cũng toát lên vibe nhà trai đảm đang".

Phía dưới phần bình luận, netizen để lại hàng loạt phản ứng hài hước: "Két sắt làm giá đỡ hoa đào, đúng là chỉ có ở nhà Đình Bắc", "Trang trí Tết kiểu này vừa an toàn vừa kinh tế", "Không cần cố tạo content, sinh hoạt thường ngày của anh Bắc là đã đủ viral rồi"...

Có thể thấy, chính những khoảnh khắc rất đời, rất thật ấy lại là thứ khiến Đình Bắc ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ. Không cần phô trương, không cần chiêu trò, nam cầu thủ vẫn đều đặn gây sốt chỉ bằng sự mộc mạc, gần gũi và một chút "khác người" đầy duyên dáng. Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao cứ hễ Đình Bắc xuất hiện - dù trên sân cỏ hay trong góc nhà ngày Tết - thì fan vẫn luôn chia sẻ rần rần đến thế.