"Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh khoe mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, tổng kết năm 2025 rực rỡ

Sáng ngày 23 tháng Chạp (10/2/2026), "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đầy tươm tất. Đằng sau hình ảnh một cô gái đảm đang trong căn bếp nhỏ là một "cỗ máy chiến thắng" vừa trải qua năm 2025 rực rỡ với những kỷ lục lịch sử.

Dù bận rộn với lịch tập luyện gắt gao ngay từ những ngày đầu năm mới, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ trọn nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Mâm cỗ tiễn Táo quân về trời được cô chuẩn bị tỉ mỉ với đầy đủ bánh chưng, xôi gấc, giò lụa cùng bộ mũ áo vàng rực rỡ.

Người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự chỉn chu của nhà vô địch. Hình ảnh này một lần nữa khẳng định: Dù trên đường chạy có mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu, đời thường "Oanh ỉn" vẫn là một cô gái dịu dàng, luôn hướng về những giá trị gia đình cốt lõi.

Nguyễn Thị Oanh chăm chút gia đình ngày ông Công ông Táo (Ảnh: CMH)

Nhìn lại năm 2025, Nguyễn Thị Oanh đã có một hành trình không tưởng, khẳng định vị thế "vô đối" tại khu vực Đông Nam Á và không ngừng phá vỡ giới hạn của chính mình.

Tại kỳ đại hội trên đất Thái Lan vào tháng 12/2025, Nguyễn Thị Oanh đã khiến cả khu vực ngả mũ khi bảo vệ thành công cả 3 HCV ở các nội dung khốc liệt nhất:

5.000m: Giành HCV thứ 5 liên tiếp tại các kỳ SEA Games.

10.000m: Tiếp tục thống trị với bản lĩnh dày dạn.

3.000m vượt chướng ngại vật: Hoàn tất cú hat-trick vàng đầy cảm xúc.

Nguyễn Thị Oanh có một năm 2025 rực rỡ (Ảnh: FBNV)

Với 15 HCV cá nhân qua các kỳ đại hội, Nguyễn Thị Oanh chính thức trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất lịch sử SEA Games, vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Huyền.