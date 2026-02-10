Chuyện bây giờ Đình Bắc mới kể: Từng xin bác sĩ tiêm giảm đau để thi đấu nhưng bị từ chối vì sợ dính doping

Giữa vô vàn khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ, có những câu chuyện phía sau mà phải đến khi mọi thứ lắng lại, người trong cuộc mới có thể kể ra. Với Đình Bắc, đó là câu chuyện về những cơn đau âm ỉ, sự khao khát được ra sân và những lần xin tiêm giảm đau nhưng bị bác sĩ từ chối vì lo ngại doping - một chi tiết nhỏ nhưng khiến nhiều người nghe xong không khỏi nghẹn lại.

Đình Bắc nén đau thi đấu (Ảnh: AFC)

Chia sẻ với một người anh thân thiết, Đình Bắc tâm sự giải đấu VCK U23 châu Á vừa qua mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh. Đây không chỉ là một giải đấu lớn, mà còn là VCK U23 cuối cùng của bản thân anh và của rất nhiều anh em trong đội. Chính vì vậy, khát khao được thi đấu, được cháy hết mình và để lại dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam với Đình Bắc là điều lớn hơn tất cả.

Trước thềm giải đấu, Đình Bắc đã có dấu hiệu quá tải và đau cơ khép. Có những buổi tập, anh thậm chí không thể tập trọn vẹn cùng toàn đội. Thế nhưng khi bước vào ngày thi đấu, nhìn đồng đội trong sân lăn xả, va chạm, chiến đấu đến những phút cuối cùng, Đình Bắc lại càng sốt ruột hơn. Ở ngoài đường biên, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Chỉ cần thầy cho vào sân, mình sẵn sàng cháy cùng anh em".

Đình Bắc mong được cháy hết mình cùng đồng đội trên sân cỏ (Ảnh: AFC)

Có thời điểm, Đình Bắc mong được ra sân nhưng bác sĩ đội tuyển phải cân nhắc rất kĩ: "Anh Thọ bác sĩ bảo "có ổn không Bắc", em bảo anh cứ băng thật chặt cơ khép giúp em, đây là U23 cuối cùng của em mà". Đó không phải là lời nói bốc đồng, mà là sự đánh đổi rất thật của một cầu thủ trẻ đang đứng trước cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Sau mỗi trận đấu, khi trở về khách sạn, cơn đau lại tái phát, thậm chí nặng hơn. Đình Bắc thừa nhận rằng trước các trận đấu tiếp theo, anh từng xin bác sĩ tiêm mỗi trận một mũi giảm đau để có thể đủ thể trạng ra sân. Tuy nhiên, bác sĩ Thọ đã kiên quyết từ chối. Lý do không chỉ nằm ở rủi ro sức khỏe, mà còn vì nguy cơ liên quan đến doping, thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai lâu dài của cầu thủ.

"Trước các trận đấu em vẫn xin anh Thọ bác sĩ tiêm giúp em mỗi trận một mũi giảm đau nhưng anh Thọ không cho phép vì nó liên quan đến vấn đề doping và sẽ ảnh hưởng tới sau này".

Bác sĩ Trần Huy Thọ và Đình Bắc hội ngộ sau U23 châu Á (Ảnh: FBNV)

Sự từ chối dứt khoát ấy của bác sĩ Trần Huy Thọ (U23 Việt Nam) ở thời điểm đó, có thể khiến Đình Bắc hụt hẫng. Nhưng nhìn lại, đó là quyết định đầy trách nhiệm và nhân văn. Nó cho thấy sự bảo vệ nghiêm ngặt của ban y tế đội tuyển, cũng như nhắc nhở rằng bóng đá đỉnh cao không chỉ cần tinh thần chiến binh, mà còn cần sự tỉnh táo và bền bỉ cho cả chặng đường dài.

Câu chuyện Đình Bắc chia sẻ đủ để người hâm mộ hiểu thêm về những gì các cầu thủ phải đánh đổi phía sau vinh quang sân cỏ. Đằng sau mỗi lần ra sân là những cơn đau được giấu đi, những quyết định khó khăn và cả những khát khao được cống hiến trọn vẹn cho màu áo mình yêu, dù biết rằng phía trước vẫn còn cả một tương lai cần gìn giữ.

Đình Bắc còn cả tương lai cần giữ gìn



