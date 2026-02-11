Crossfire: Legends thả zombie vào các cụm rạp Lotte Cinema

Ngay khi vừa mới ra mắt vào tháng 12, Crossfire: Legends đã gây ra cơn sốt trong cộng đồng game thủ Việt sau bao ngày chờ mong không chỉ bởi gameplay huyền thoại một thời mà còn bởi những hình ảnh truyền thông cực chất được đầu tư khủng bởi nhà phát hành VNGGames. Đáng chú ý nhất là sự hợp tác với Lotte Cinema để đưa hình ảnh Crossfire: Legends đến các cụm rạp toàn quốc.

Đầu tiên phải nhắc đến TVC ra mắt cực chất, "tuyệt đối điện ảnh" của Crossfire: Legends được trình chiếu tại tất cả cụm rạp Lotte Cinema. Hình ảnh đầu tư, kỹ xảo hoành tráng cùng các gương mặt quen thuộc Quang Hùng MasterD, Pháo, Orange khiến khán giả lầm tưởng thành một trailer phim bom tấn về zombie bởi các pha hành động kịch tính, dồn dập.

Trong những ngày cuối tuần vừa qua, Crossfire: Legends đã chính thức "đổ bộ" tại 3 cụm rạp lớn nhất của Lotte Cinema tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hoạt động giải trí, chụp hình nhận nhiều phần quà hấp dẫn: áo game, thú bông, vé xem phim… thu hút sự tham gia của nhiều game thủ và khách hàng. Người tham gia có cơ hội trổ tài thiện xạ bắn zombie xả xui năm cũ và checkin cùng cosplayer nhân vật game.

Điểm đặc sắc nhất của hoạt động chắc chắn đến từ những mô hình Zombie huyền thoại trong game được nhà phát hành mang ra ngoài đời thật với độ giống lên đến 99%, cho thấy mức độ đầu tư khủng của game. Không hề nói quá, khách hàng tại các rạp Lotte Cinema và trung tâm thương mại đã hoàn toàn bị chấn động bởi sự xuất hiện này, không thể bỏ lỡ cơ hội giao lưu và chụp ảnh cùng.

Crossfire: Legends là phiên bản mobile hoàn chỉnh của tựa game bắn súng huyền thoại Crossfire, được phát hành toàn Đông Nam Á bởi VNGGames kết hợp với Tencent games. Game đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng trên 2 nền tảng lớn ngay từ khi ra mắt và hứa hẹn sẽ bùng nổ với nhiều hoạt động cực hấp dẫn và những giải đấu quy mô toàn Đông Nam Á trong năm 2026, khẳng định vị thế mạnh mẽ của một tựa game huyền thoại tại Việt Nam.