Drama Olympic: Ngôi sao bị đối thủ mỉa mai "tôi thua một gã ngoại tình"

Drama tình trường đang phủ bóng lên đường đua tại Thế vận hội Mùa đông 2026 khi một ngôi sao biathlon Na Uy bỗng trở thành tâm điểm vì màn thú nhận ngoại tình gây sốc - và lập tức bị đối thủ công khai chế nhạo.

Emilien Jacquelin của đội tuyển Pháp thừa nhận "tôi đã thua một gã lăng nhăng" (Ảnh: Getty)

Nhân vật chính của câu chuyện là Sturla Holm Lægreid - vận động viên biathlon người Na Uy vừa giành 2 tấm huy chương đồng tại Đại hội. Tuy nhiên, thay vì được nhắc đến vì thành tích, anh lại viral vì màn thú nhận đời tư ngay trên sóng phỏng vấn.

Sau khi giành HCĐ nội dung 20km cá nhân nam, Lægreid bất ngờ nghẹn ngào thừa nhận từng ngoại tình và phản bội bạn gái - mối quan hệ kéo dài 6 tháng.

"Có một người tôi muốn chia sẻ điều này, có thể cô ấy không xem hôm nay… Sáu tháng trước tôi gặp tình yêu của đời mình. Và ba tháng trước tôi đã phạm sai lầm lớn nhất: tôi đã ngoại tình. Tôi từng có 'huy chương vàng' trong đời, và đó là cô ấy", anh nói trong nước mắt.

Lời cầu xin công khai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhưng dường như không mang lại cái kết mong muốn. Trả lời ẩn danh với báo chí Na Uy, bạn gái cũ của anh cho biết cô "không muốn bị đặt vào tình thế này" và việc bị phản bội "rất khó tha thứ, kể cả sau những lời tuyên bố tình yêu trước toàn thế giới".

Chưa dừng lại ở đó, Lægreid tiếp tục giành thêm một HCĐ ở nội dung 10km sprint nam. Và lần này, màn "đấu khẩu" mới thực sự bùng nổ. Về đích thứ tư, chỉ kém Lægreid đúng 0,2 giây, tay đua người Pháp Emilien Jacquelin đã không bỏ lỡ cơ hội cà khịa.

"Tôi đã bị đánh bại bởi một gã ngoại tình", Jacquelin nói đầy châm biếm.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, khi drama đời tư đang phần nào che lấp những màn trình diễn đỉnh cao trên đường đua biathlon. Từ một chiến dịch Olympic ấn tượng với hai tấm huy chương đồng, Lægreid giờ đây lại bị nhắc đến nhiều hơn vì sai lầm cá nhân và màn cà khịa không khoan nhượng từ đối thủ.