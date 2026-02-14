Drama Olympic: HLV bị đuổi thẳng cổ về nước vì trót uống rượu mừng HCV của đội đối thủ

Huấn luyện viên nhảy trượt tuyết của đội tuyển Phần Lan, Igor Medved, đã bị yêu cầu rời khỏi Thế vận hội mùa đông sau một "vấn đề liên quan đến rượu" xảy ra trong thời gian diễn ra đại hội. Sự việc khiến ông phải lập tức trở về nước và công khai xin lỗi.

Thông tin được bà Anne Hänninen, Trưởng bộ phận Thể thao đỉnh cao của Ủy ban Olympic Phần Lan, xác nhận trong buổi họp báo ngày 12/2. Bà cho biết: "Ông Medved đã về nước hôm nay. Đây là vấn đề liên quan đến rượu. Chúng tôi xem đây là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng và đã xử lý ngay lập tức".

Theo phía Ủy ban Olympic, sự việc xảy ra ngoài giờ huấn luyện, song vẫn vi phạm quy tắc nội bộ của đội tuyển trong thời gian tham dự Olympic.

Trong một đoạn ghi âm gửi tới đài truyền hình Yle Sport của Phần Lan, Medved thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi: "Tôi không tự hào về bản thân mình. Tôi xin lỗi các vận động viên, các huấn luyện viên, đội ngũ hỗ trợ, Ủy ban Olympic, Liên đoàn Trượt tuyết và người hâm mộ. Sau cuộc thi, tôi được mời tham dự bữa tiệc mừng huy chương vàng của đội Slovenia. Tôi chưa ăn gì và sau đó rượu đã ảnh hưởng đến tôi".

Igor Medved, huấn luyện viên nhảy trượt tuyết của Phần Lan bị đuổi khỏi Thế vận hội mùa đông vì "vấn đề liên quan đến rượu" (Ảnh: Ruca Nordic)

Được biết, Medved là cựu vận động viên nhảy trượt tuyết người Slovenia trước khi đảm nhận vai trò huấn luyện tại Phần Lan.

Bà Marleena Valtasola, Giám đốc điều hành Liên đoàn trượt tuyết Phần Lan, cho biết quyết định chấm dứt vai trò của Medved tại Olympic đã được đưa ra ngay sau sự cố. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của ông sẽ được xem xét sau khi đại hội kết thúc.

"Một tình huống đáng tiếc đã xảy ra khi rượu được sử dụng trái với quy định của đội. Chúng tôi quyết định ông Medved sẽ không tiếp tục tham gia Olympic. Các vấn đề khác sẽ được trao đổi sau đại hội. Lúc này, điều quan trọng nhất là bảo đảm sự tập trung của các vận động viên và giữ ổn định cho toàn đội".

Sự cố diễn ra sau khi Medved tham dự bữa tiệc mừng huy chương vàng của đội Slovenia - quê hương ông. Việc sử dụng rượu trong thời gian Olympic được cho là trái với quy định nghiêm ngặt của đội tuyển Phần Lan nhằm duy trì kỷ luật và sự tập trung cao độ. Dù không có thông tin chi tiết về hành vi cụ thể, mức độ vi phạm được đánh giá đủ nghiêm trọng để Liên đoàn và Ủy ban Olympic đưa ra quyết định cho ông rời khỏi Thế vận hội ngay lập tức.