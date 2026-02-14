Kỳ tích "nổi da gà" tại Olympic 2026: Một người phẫu thuật não, một người nẹp 11 chiếc ốc vít ở chân vẫn giành HCV

Tại đấu trường Olympic, mỗi tấm huy chương đều mang một câu chuyện riêng, nhưng tấm HCV nội dung đồng đội mà cặp đôi Ellie Kam và Danny O'Shea vừa giành được cho đoàn thể thao Mỹ thực sự là một phép màu giữa đời thực. Chỉ vài tháng trước khi ngọn đuốc Olympic được thắp sáng, giấc mơ của họ tưởng chừng đã tan thành mây khói sau hàng loạt biến cố y khoa nghiêm trọng.

Cơn ác mộng bắt đầu vào tháng 3/2025. Chỉ 48 giờ trước giải Vô địch Thế giới, Danny O'Shea gặp tai nạn kinh hoàng dẫn đến gãy chân. Trong tình thế ngặt nghèo, với tinh thần thép, anh vẫn nén đau ra sân để giúp đội tuyển Mỹ giành suất dự Olympic. Ngay sau đó, Danny phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp. Các bác sĩ đã phải dùng đến 2 nẹp kim loại và 11 chiếc ốc vít để cố định lại xương chân cho anh. Ở tuổi 34, độ tuổi không còn trẻ trong môn trượt băng nghệ thuật, việc hồi phục hoàn toàn để thi đấu đỉnh cao được coi là điều "gần như không thể".

Vận đen chưa dừng lại ở đó. Tháng 7/2025, đến lượt Ellie Kam gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc tập luyện. Một cú ngã đập đầu xuống băng khiến nữ vận động viên 21 tuổi bị chấn động não nặng. Cô buộc phải rời xa sân băng trong hơn một tháng, bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng và phải đối mặt với những di chứng tâm lý lẫn thể chất kéo dài.

Bước vào mùa giải Olympic với cơ thể đầy thương tích, cặp đôi chỉ thực sự lấy lại phong độ vào tháng 10/2025 – vỏn vẹn 4 tháng trước ngày khai mạc. Danny O'Shea chia sẻ: "Đó không chỉ là bài tập kỹ thuật, mà là bài kiểm tra về sự kiên cường. Có những lúc chúng tôi thấy mục tiêu cứ xa dần, nhưng chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc dừng lại".

Cặp đôi VĐV trượt băng nghệ thuật của Mỹ Ellie Kam và Danny O'Shea tại Thế vận hội (Nguồn: CBS News)

Sự tin tưởng tuyệt đối sau những biến cố đã trở thành vũ khí sắc bén của cặp đôi khi bước ra ánh sáng tại Milan. Trong bài thi quyết định, Ellie Kam và Danny O'Shea đã có màn trình diễn xuất thần, đạt số điểm kỷ lục cá nhân 135,36. Những bước trượt mượt mà, những cú tung người chuẩn xác không hề cho thấy dấu vết của một người từng gãy chân hay một người vừa hồi phục sau chấn thương não.

Tấm HCV này không chỉ là chiến thắng về điểm số, mà là ý chí mạnh liệt của con người. Với Danny O'Shea, đây là phần thưởng cho hàng thập kỷ kiên trì theo đuổi đam mê. Với Ellie Kam, đó là bệ phóng cho một tương lai rạng rỡ.