Đình Bắc quá hot, vượt mặt Sơn Tùng, Trấn Thành, HIEUTHUHAI, một mình "out trình" cả BXH cộng lại

Tháng 1/2026 vừa qua đã chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục trên mạng xã hội của tuyển thủ hot nhất U23 Việt Nam: tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Theo bảng xếp hạng Top10 người có tầm ảnh hưởng do Buzzmetrics công bố, nam cầu thủ trẻ xuất sắc vươn lên vị trí số 1 với chỉ số 227.764 điểm - một con số áp đảo hoàn toàn phần còn lại.

Điều khiến dân mạng bất ngờ không chỉ là việc Đình Bắc dẫn đầu, mà còn ở khoảng cách anh tạo ra với các gương mặt đình đám phía sau. Trong khi nhiều nghệ sĩ vốn quen thuộc với các bảng xếp hạng như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI hay Trấn Thành vẫn duy trì sức hút ổn định, thì Đình Bắc lại tạo ra mức độ thảo luận bùng nổ, vượt trội hẳn về độ phủ sóng và tương tác.

Thời gian qua, cái tên Đình Bắc liên tục xuất hiện dày đặc trên các nền tảng. Từ phong độ thi đấu ấn tượng, hình ảnh "cầu thủ quốc dân" với visual sáng sân khấu, cho đến những lần góp mặt tại sự kiện thu hút truyền thông, tất cả đã giúp anh trở thành tâm điểm bàn luận. Lượng thảo luận từ nguồn công khai tăng vọt, phản ánh rõ ràng sức nóng không chỉ đến từ người hâm mộ bóng đá mà còn lan rộng sang cộng đồng mạng nói chung.

Việc vượt qua hàng loạt nghệ sĩ giải trí để đứng đầu bảng xếp hạng cho thấy sức ảnh hưởng của Đình Bắc đã không còn bó hẹp trong lĩnh vực thể thao. Anh đang dần trở thành một biểu tượng truyền thông thế hệ mới - nơi ranh giới giữa vận động viên và influencer ngày càng mờ nhạt.