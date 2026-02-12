CĐV Đông Nam Á xôn xao, ngả mũ thán phục Đình Bắc

Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng vì chấn thương, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã đánh dấu sự trở lại đầy. mạnh mẽ bằng bàn thắng đẳng cấp trong chiến thắng 4-0 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Tampines Rovers. Màn trình diễn này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ bóng đá khu vực.

Tối ngày 11/2, trong khuôn khổ đấu trường châu lục, CLB CAHN đã có màn phô diễn sức mạnh áp đảo trước đại diện đến từ Singapore. Tuy nhiên, khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là pha lập công ở phút 90+2 của Nguyễn Đình Bắc. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút sinh năm 2004 đã có tình huống xử lý cực kỳ điềm tĩnh để ấn định chiến thắng "4 sao" cho đội bóng ngành Công an.

Đây không chỉ đơn thuần là một bàn thắng gia tăng cách biệt, mà còn là lời khẳng định đanh thép của "Vua phá lưới U23 châu Á" sau giai đoạn gặp khó khăn về thể lực. Ngay sau trận đấu, trên các diễn đàn bóng đá lớn nhất Đông Nam Á như ASEAN Football, hàng loạt cổ động viên khu vực đã dành những lời tán dương không ngớt cho tài năng trẻ của Việt Nam.

"Đình Bắc đúng là một sát thủ vòng cấm thực thụ. Sau giải U23 châu Á, cậu ấy chỉ cần một chút thời gian để tìm lại bản năng sát thủ của mình", một cổ động viên đến từ Indonesia chia sẻ.

Đình Bắc dần lấy lại nhịp, giữ phong độ ổn định sau U23 châu Á (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Trong khi đó, người hâm mộ Thái Lan lại bày tỏ sự nể phục trước sự lạnh lùng của tiền đạo này: "Cách cậu ấy dứt điểm rất đẳng cấp. Không phải ngẫu nhiên mà Đình Bắc lại vượt qua nhiều cái tên đình đám để giành danh hiệu cá nhân ở cấp độ châu lục. Việt Nam đang sở hữu một viên ngọc quý."

Thậm chí, ngay cả những CĐV của đối thủ Tampines Rovers cũng phải thừa nhận rằng dù đội nhà đã nỗ lực phòng ngự, nhưng sự đột biến mà Đình Bắc tạo ra là không thể ngăn cản.

Việc Đình Bắc "khai nòng" trở lại là tín hiệu cực vui không chỉ với CLB CAHN trong cuộc đua danh hiệu mà còn với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở tuổi 21, với tư duy chơi bóng hiện đại và sự tự tin đang dần trở lại, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục là mũi nhọn nguy hiểm nhất của bóng đá nội trong các chiến dịch quan trọng sắp tới. Màn trình diễn thuyết phục trước Tampines Rovers chính là bước đệm hoàn hảo để tiền đạo xứ Nghệ đập tan mọi hoài nghi và sẵn sàng cho một giai đoạn thăng hoa mới trong sự nghiệp.



