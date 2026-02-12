Beckham tham vọng tạo "địa chấn": "Giải cứu” Ronaldo, đưa về làm đồng đội của Messi?

David Beckham - ông chủ Inter Miami được cho là đang ấp ủ kế hoạch gây chấn động bóng đá thế giới: đưa Ronaldo sang MLS để sát cánh cùng Messi trong màu áo đội bóng bang Florida. Messi đã tỏa sáng tại Inter Miami suốt hai mùa giải qua, giúp CLB bùng nổ về hình ảnh lẫn thương mại. Nhưng với Beckham, dường như chừng đó vẫn chưa đủ.

Beckham đầy tham vọng (Ảnh: Getty)

Tương lai của Ronaldo tại Saudi Arabia đang trở nên bất ổn sau hàng loạt lùm xùm. Theo tờ Fichajes (Tây Ban Nha), một kịch bản đưa Ronaldo sang MLS đang được tính đến. Dù Inter Miami hiểu rõ đây là thương vụ cực kỳ phức tạp vì ràng buộc hợp đồng và yếu tố tài chính, họ vẫn khao khát có được Ronaldo bởi sức hút toàn cầu mà anh mang lại.

Truyền thông Anh cho rằng Beckham xem bóng đá như một ngành giải trí mang tầm vóc toàn cầu. Sau khi thành công trong việc thuyết phục Messi, anh tin rằng Ronaldo sẽ là "mảnh ghép hoàn hảo" cho dự án tại Mỹ. Dù thừa nhận đây là thử thách lớn, Beckham chưa từng đóng lại cánh cửa nào.

Ronaldo sẽ được "giải cứu"? (Ảnh: Getty)

Thực tế, ý tưởng này không phải mới. Từ năm 2022, Beckham từng công khai bày tỏ sự quan tâm tới Ronaldo: "Không nghi ngờ gì, đó là mẫu cầu thủ chúng tôi khao khát. Người hâm mộ chắc chắn sẽ đánh giá cao điều đó. Nhưng chúng tôi muốn những cầu thủ có động lực, khao khát chiến thắng - đó là ưu tiên".

Anh cũng nhấn mạnh triết lý chịu ảnh hưởng từ Sir Alex Ferguson: không nhất thiết phải chiêu mộ ngôi sao lớn nhất, mà là người phù hợp nhất với CLB.

Ngày Ronaldo và Messi làm đồng đội của nhau sẽ trở thành cơn địa chấn toàn cầu (Ảnh: Getty)

Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là một trong những cú bắt tay gây chấn động nhất lịch sử bóng đá: Messi và Ronaldo - hai biểu tượng định hình cả một thế hệ - lần đầu tiên sát cánh thay vì đối đầu. Và MLS có thể trở thành sân khấu cuối cùng cho chương cuối của cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất thế kỷ 21.