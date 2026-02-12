Ai khiếu nại vụ gian lận nhập tịch của Malaysia khiến FIFA vào cuộc?

Mới đây, bóng đá khu vực Đông Nam Á chấn động trước thông tin Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đang tiến hành điều tra quy mô lớn nhắm vào 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia Malaysia. Đáng chú ý, theo tiết lộ từ lãnh đạo AFC, nguồn cơn của vụ việc bắt nguồn từ một đơn khiếu nại gửi đi từ phía Việt Nam.

FIFA điều tra vụ gian lận nhập tịch từ đơn khiếu nại đến từ Việt Nam

Trao đổi với truyền thông, Tổng thư ký AFC — ông Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận FIFA đã chính thức thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại liên quan đến tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ này. Theo đó, hồ sơ phản đối được gửi lên ngay sau trận đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Dù danh tính cụ thể của cá nhân hay tổ chức đứng sau đơn khiếu nại không được tiết lộ, phía FIFA khẳng định luồng thông tin phản hồi có xuất xứ từ Việt Nam.

Trước đó, dư luận từng chứng kiến những luồng thông tin trái chiều. Trong khi các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bày tỏ nghi vấn về một động thái từ phía đối thủ, thì Hoàng thân Tunku Ismail nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia lại từng phủ nhận vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong vụ việc này.

Tâm điểm của cuộc điều tra là nhóm 7 cầu thủ gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhóm này bị cáo buộc có hành vi gian lận, làm giả hồ sơ chứng minh nguồn gốc hoặc thời gian cư trú để đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia.