Xóa xăm chữ "bố" Beckham, bỏ tên "mẹ Victoria" nhưng Brooklyn Beckham vẫn giữ lại một kỷ niệm với tiểu thư Harper

Dù rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ liên tục gây bão truyền thông, những hình ảnh mới nhất cho thấy cậu cả nhà Beckham dường như vẫn dành một vị trí đặc biệt, không thể xóa nhòa cho các em mình.

Trong lần xuất hiện mới nhất cùng vợ Nicola Peltz, Brooklyn Beckham đã vô tình dập tắt những đồn đoán về việc anh "tuyệt tình" với toàn bộ thành viên trong gia đình. Trái ngược với thông tin cho rằng anh đã dùng laser xóa sạch mọi ký ức, người hâm mộ vẫn nhận thấy những hình xăm biểu tượng cho tình anh em vẫn nằm vẹn nguyên trên cơ thể chàng trai 26 tuổi.

Ống kính phóng viên đã ghi lại được dòng chữ "Brotherhood" (Tình anh em) trên chân phải của Brooklyn khi anh di chuyển. Đặc biệt, hình xăm vũ công ba lê, biểu tượng đầy xúc động mà anh dành tặng riêng cho cô em út Harper vẫn xuất hiện rõ nét. Đây là những chi tiết quan trọng cho thấy, dù mối quan hệ với "đế chế" của bố mẹ có thể đang căng thẳng, sợi dây liên kết giữa Brooklyn và các em vẫn là điều anh chưa sẵn lòng từ bỏ.

Brooklyn Beckham xuất hiện cùng vợ (Ảnh: Backgrid)

Hình xăm về tình anh em vẫn còn (Ảnh: Backgrid)

Đặc biệt là hình xăm nhắc đến cô em gái Harper (Ảnh: IGNV)

Thời gian qua, truyền thông quốc tế không khỏi xôn xao trước việc Brooklyn xóa đi chữ "DAD" hay hình xăm "Mama's boy". Nhiều người cho rằng đây là hành động "tuyên chiến" với David và Victoria sau những cáo buộc về sự kiểm soát quá mức. Tuy nhiên, việc giữ lại những hình xăm dành cho Romeo, Cruz và Harper lại kể một câu chuyện khác.

Dường như trong cuộc đối đầu này, Brooklyn đang vạch ra một ranh giới rõ rệt. Anh có thể từ chối sự can thiệp của các bậc phụ huynh, nhưng vẫn trân trọng tình cảm máu thịt với các em. Những hình xăm này không chỉ là mực in, mà là lời khẳng định ngầm rằng sự rạn nứt của người lớn không làm thay đổi vị trí của các em trong lòng anh.

Brooklyn vẫn dành tình cảm đặc biệt cho em gái (Ảnh: IGNV)

Ở phía ngược lại, các em của Brooklyn cũng có những cách thể hiện tình cảm riêng biệt. Romeo Beckham gần đây đã xăm chữ "Family" (Gia đình) sau gáy, và Cruz cũng luôn giữ thái độ trung lập, không công khai chỉ trích anh trai.