Giữa drama gia đình, Victoria và David Beckham gây sốt khi gặp gỡ "ông trùm" Hermès

Chuyến đi đến Paris lần này của gia đình Beckham không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ mà còn là dịp để họ khẳng định vị thế trong giới thượng lưu và thời trang quốc tế. Trên trang cá nhân, Michael Coste đã chia sẻ những khoảnh khắc nồng hậu khi đón tiếp vợ chồng cựu danh thủ tại cửa hàng biểu tượng của Hermès tọa lạc trên con phố Rue du Faubourg Saint-Honoré đắt đỏ.

Xuất hiện trong buổi gặp gỡ, Victoria Beckham tiếp tục trung thành với phong cách "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng). Nhà thiết kế 50 tuổi diện một bộ trang phục đen tối giản, tôn lên vóc dáng mảnh mai và thần thái sắc sảo. Trong khi đó, David Beckham nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài phong độ, lịch lãm khi kết hợp áo len cao cổ cùng áo khoác dạ tông màu trầm.

Michael Coste, người được mệnh danh là "người gác cổng" cho những chiếc túi Birkin và Kelly quý hiếm, đã dành những lời có cánh cho cặp đôi. Ông gọi nhà Beckham là "những người bạn tuyệt vời" và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự gắn bó của họ với thương hiệu di sản nước Pháp trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Victoria và David Beckham đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện thân thiết bên Michael Coste (Ảnh: IGNV)

Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay sau khi Victoria Beckham vừa ra mắt thành công bộ sưu tập mới tại Tuần lễ Thời trang Paris. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, sự xuất hiện của cậu con trai út Cruz Beckham trong chuyến đi cũng cho thấy sự gắn kết chặt chẽ của gia đình nổi tiếng này.

Dù lịch trình bận rộn với các dự án cá nhân từ việc David điều hành đội bóng Inter Miami đến việc Victoria mở rộng đế chế mỹ phẩm, cặp đôi vẫn chứng minh được sức ảnh hưởng không thể lay chuyển trong giới thời trang cao cấp. Việc duy trì mối quan hệ thân thiết với những nhân vật quyền lực như Michael Coste khẳng định vị thế khách hàng VIP hàng đầu, những người luôn được ưu tiên tiếp cận với những giá trị xa xỉ nhất thế giới.

Beckham và vợ luôn song hành cùng nhau ở mọi sự kiện (Ảnh: Backrid)